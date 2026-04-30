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萝卜快跑故障后 传官方停发自动驾驶新牌照

即时中国
更新时间：08:50 2026-04-30 HKT
发布时间：08:49 2026-04-30 HKT

无人驾驶出行服务平台「萝卜快跑」上月在湖北武汉突发故障，数十辆车在道路中间停驶，造成大量乘客滞留和交通拥堵。彭博社昨日报道，事件引起当局警觉，目前内地已暂停发放新的自动驾驶汽车牌照，暂停将持续多久暂未知。

彭博社昨日引述知情者报道，上月互联网巨头百度旗下「萝卜快跑」平台突发故障后，该平台的武汉业务已暂停，当地政府正就此事展开调查。本月初，内地工业和信息化部等3个官方机构召集已开展无人驾驶的士或自动驾驶试点的城市官员开会，要求地方政府全面自查，加强安全监测，以防类似事件再发生。

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报道同时指出，内地已暂停发放新的自动驾驶汽车牌照，这将令自动驾驶公司无法为车队新增车辆，也无法启动新测试项目或拓展业务至新城市，此举将对这个快速发展的行业构成打击。

百度2021年推出萝卜快跑，2022年起逐步开启商业化运营，武汉是其最大营运城市，有约400辆无人驾驶车辆。

上月31日晚9时许，武汉数十辆萝卜快跑车停在路中间不能移动，事故未造成人员伤亡，调查初步判断是系统故障所致。

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