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驻京观察：中美科技管控双向制衡新格局

即时中国
更新时间：08:41 2026-04-30 HKT
发布时间：08:39 2026-04-30 HKT

中国叫停美国科技巨头Meta收购AI初创公司Manus，为2020年《外商投资安全审查办法》实施以来，首宗官方公开否决的AI领域外资并购案。随着近年中美科技战越发激烈，两边科技监管同步收紧。多位学者和业界人士对《星岛》指出，涉关键技术的跨境科技并购，已上升至国家安全与制度博弈层面，相关监管亦现制度化趋势。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波分析，中方出于国家安全考量叫停相关交易，意在提前规避潜在风险。该案可比照TikTok在美收购事件，关键在于算法等核心技术严禁外流，尤其不可向美方移交。他预计未来中方将强化核心技术跨境交易监管，相关管控机制或逐步制度化。

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中国叫停美国科技巨头Meta收购AI初创公司Manus。 路透社
中国叫停美国科技巨头Meta收购AI初创公司Manus。 路透社

 

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北京司凯律师事务所管理合伙人历咏认为，撤销交易是地缘政治博弈的必然结果。美国全面推进「小院高墙」，通过美国外国投资委员会、出口管制、对外投资审查，知识产权安全审查等措施，严控半导体、AI、先进算法等关键技术流向中国；中国亦同步对涉及核心技术、关键数据、重要基础设施的外资并购，实行穿透式认定审查。他相信，在此背景下，涉及AI、先进算法、核心数据等战略领域的跨境并购，已不再是单纯的商业交易，而被纳入国家安全与发展利益的统筹考量。

海南大学国际传播与艺术学院教授毕研韬则指出，中方相关举措既对标美方做法，又重构了国家安全边界：美方侧重阻止高端晶片等关键硬件与技术流向中国；中方则兼顾内容生产、研发团队等软性核心要素，并将技术来源地置于比注册地更优先的地位。

他亦称，当前两国对科技并购的监管，早已超越单纯市场范畴，上升至国家安全与制度博弈层面。长远看，全球高科技领域或分化为两套独立的技术标准与生态，形成相互隔离的「双向锁定」格局，恐推高科技产业脱钩断链的风险。

杨浚源 

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