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「来都来了」医疗版︱厦门汉高效假期疯狂「大修」 5日连做5手术

即时中国
更新时间：07:00 2026-04-30 HKT
发布时间：07:00 2026-04-30 HKT

福建有男子因左耳失聪，在「5.1」前后接受人工耳蜗植入手术。男子因难得请到假，居然在5天安排了五项手术，照肠胃镜、割痔疮、剥智慧牙、切除鼻甲。疯狂开刀之旅被网民称真的「赢麻了」，但当事人事后坦白「其实非常难受」。

植入耳蜗割痔疮剥智慧牙

厦门网民「左耳老熊」，日前在抖音上载影片分享其疯狂治疗之旅，引发网络热话。

姓李的「左耳老熊」因左耳失聪，影响打枪game听声辨位及生活上其他不便，早前决定接受植入人工耳蜗。

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李先生于是向公司请假，准备接受听力改善的手术。但后来因感工作请假不易，加上本身已要接受全身麻醉，于是想把身体的各种毛病一次过治好。

网民调侃赢麻了

最终，李先生在留医期间，在5日之内接受了5项手术，分别是植入人工耳蜗、照肠胃镜、剥2只智慧牙、割痔疮和切除鼻甲。

由于李先生极短时间接受多项手术，医生也是只给安排他每次吃一颗止痛药，被网民笑称他确实赢麻了，把药效发挥到极致。

不过，李先生事后却坦言，这场激进疗法术后极之痛苦，因为剥智慧齿致口腔胀痛，进食困难；割痔疮又使他肛周剧痛，难以排便；切除鼻甲的创口又让他呼吸不畅；植入人工耳蜗，听觉也一时难以适应而不适，令他全身上下里外的痛楚也叠加起来。

网民对李先生的「壮举」纷纷表示，「需要医生评估吧，太狠了」、「麻药过后，到处都疼」、「当代牛马，死不了就往死里干」、「长痛和短痛之间选择了剧痛哈哈哈」、「请假10天，一次性解决所有问题，佩服！」、「对自己都下手这么狠，把止疼片都算到极致的大牛」。

 

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