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暴躁丽姐︱湘西留守儿童逆袭入港大 湖南节目《变形计》改写人生︱有片

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更新时间：15:15 2026-04-29 HKT
发布时间：15:15 2026-04-29 HKT

4月27日，一段香港大学校园内的研学视频引发全网热议。视频中的女孩正是2017年湖南卫视《变形计》第13季的农村主人公、被网友称为「社会我丽姐」的张水丽。时隔9年，昔日倔强任性的湘西留守儿童，如今已站上亚洲顶尖学府的校园，她在视频中坦言：「变形计真的改变了我的人生。」

经纪实真人秀爆红网络

《变形计》是湖南卫视自2006年起推出的生活类角色互换纪实真人秀，截至2019年共播出19季。节目主题是为城乡少年互换生活环境，全程24小时跟拍，旨在促进换位思考、引发社会对教育与成长议题的思考。其中2017年播出的第13季，聚焦留守儿童群体，张水丽与哥哥张水富正是该季农村主人公。

2017年，年仅7岁的张水丽与10岁的哥哥张水富，生活在湖南湘西吉首高坝村。因父母离异后常年外出务工，兄妹二人自幼成为留守儿童，相依为命。哥哥张水富包揽砍柴、煮饭、照顾妹妹等家务，甚至会为妹妹扎头发，而张水丽则因长期缺乏父母关爱，性格敏感倔强、情绪极易失控。

执拗样被制表情包广传

在《变形计》节目中，张水丽对城市主人公陈新颖表现出强烈抵触，动辄暴哭、摔打物品，一言不合就蹲下大哭。她的率真与执拗被网友做成表情包广泛传播，「社会我丽姐」一夜之间成为网络热梗。节目中，兄妹俩曾在墙上画「正」字记录母亲离开的天数，张水富更曾哭著感叹「我是多余的人」，真实折射出千万留守儿童亲情缺位的困境。

节目播出后，张水丽兄妹的故事引发社会对留守儿童群体的广泛关注。湖南卫视联同公益机构，为兄妹俩捐赠9年义务教育学杂费，并在当地建立「快乐图书室」，为他们的成长提供切实保障。

今年年初，张水丽官宣即将出外留学，引发全网祝福。4月27日，她分享在香港大学留学视频，视频中她自信从容，漫步在港大校园。她表示，这次研学让自己树立了新的人生目标，而这一切的起点，正是9年前的《变形计》。

 

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