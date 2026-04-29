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《奇葩说》辩手揭电商售「迷奸水」原料 深圳15岁女饮两杯「有料」绿茶死亡

即时中国
更新时间：14:36 2026-04-29 HKT
发布时间：14:36 2026-04-29 HKT

内地辩论节目《奇葩说》辩手罗淼27日发帖，指「迷奸水」的主要成分，在电商平台可以随意购买。帖文引发广泛关注，28日中午，有内媒发现多家平台已将相关产品下架。

各平台紧急下架

红星新闻报道，罗淼27日发文，指「迷奸水」，又叫「滴滴水」、「乖乖水」等，其主要成分「1,4-丁二醇」可以在电商平台上随意售卖。

罗淼质疑，「1,4-丁二醇」这种明显易被滥用作毒品的工业原料，应该严格监管。

电商平台被指出售「迷奸水」原料。
电商平台被指出售「迷奸水」原料。
电商平台被指出售「迷奸水」原料。
电商平台被指出售「迷奸水」原料。

报道随后发现，在相关电商平台「1,4-丁二醇」的卖家，虽然已注明「工业用」、「非药用、非食用」、「仅限科研实验用」等警告语，但评论区仍有不少类似「能吃吗」、「怎么戒掉」、「对鱼的作用怎么样」等留言，显示有人将「1,4-丁二醇」作其他用途。

事件引起广泛关注后，28日中午，多个平台已将「1,4-丁二醇」下架。

据中国禁毒网，「1,4-丁二醇」、「γ-羟丁酸」，「γ-丁内酯」俱为「迷奸水」主要成分，服用后会对中枢神经系统有强烈的抑制作用，过去不时被人滥用于性犯罪上。

中国裁判文书网近日公布一份判决书，显示2023年10月，有男子在深圳市龙岗区某酒吧，将「滴滴水」原液混入绿茶，有15岁少女饮了两杯后身亡。

 

 
 

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