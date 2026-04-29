广东高中生用力过猛「啪」断阴茎 延误8小时求医可能「作废」

广州有17岁高中生声称用力过大，自己拗断阴茎，却死忍剧痛，在事发8小时才挨不住求医，错过黄金时间，可能影响功能恢复。

肿胀发紫弯向一侧

广州卫健委28日消息，指近日广州医科大学附属第五医院泌尿外科，接到一名17岁高中生小张求医。

小张抵达医院时，面色苍白，步姿怪异，面对医生问诊时欲言又止，几经询问才说「我下面肿了，很疼！」

医生检查后，发现小张的阴茎已肿胀发紫、明显弯向一侧，经询问，小张曾在阴茎勃起状态下用手用力掰扯，然后听到「啪」一声脆响，随即感到剧痛。

由于羞于启齿，小张未有立即求医，至8小时后因剧痛难耐，才到医院。

医生指，小张情况是「阴茎海绵体白膜破裂」，又称「阴茎骨折」。可惜，患者从损伤发生到最终求医已整整过去8个小时，错失了公认的早期最佳治疗窗口，可能影响功能恢复。

医生指，如不幸出现「阴茎骨折」，切勿自行热敷(会加重出血)，同时绝对禁止揉搓按摩、继续性活动或尝试自己掰正弯曲，也绝对不要因害羞拖延就医。