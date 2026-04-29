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北上注意︱「5.1」起深圳大鹏半岛交通管制 假日汽车需预约始准驶入

即时中国
更新时间：09:58 2026-04-29 HKT
发布时间：09:58 2026-04-29 HKT

「5.1」黄金周即将展开，北上深圳游要注意，旅游热点大鹏半岛将在5月1日起，所有双休日、法定节假日，实施交通管制，所有外来车辆要预约才可驶入有关范围，违者可被罚300元人民币及扣1分。

个人配额2.5万辆

深圳市公安局交通警察局27日发布《关于在东部景区道路实施相关交通管理措施的通告》。5月1日至10月7日期间，会在东部景区（大鹏半岛）、大鹏新区叠福山隧道以南（含叠福山隧道）所有道路，实行临时交通管制。

深圳旅游热点大鹏半岛「5.1」起实施假日交通管制。
深圳旅游热点大鹏半岛「5.1」起实施假日交通管制。
大鹏半岛是深圳旅游热点。
大鹏半岛是深圳旅游热点。
大鹏半岛是深圳旅游热点。
大鹏半岛是深圳旅游热点。

在上述期间的所有双休日、法定节假日，未预约、备案的小型客车进入交通管制区域、道路的，将按照违反禁行、限行规定，进行处罚。

9座位及以下小型客车，通过「深圳交警」微信服务号预约成功后，允许按预约时间进入管制区域行驶，离开时间不受限制。

在通告周期内，对大鹏半岛预约通行区域（含坪西路惠深沿海高速以南段）试点工作日早晚高峰（7时至9时，17时30分至19时30分）免限外措施，通过惠深沿海高速葵涌出口及葵鹏路进入预约通行区域的外地号牌小汽车不受《深圳市公安局交通管理局关于非本市核发机动车号牌载客汽车须按规定时间路线和区域行驶的通告》（深公车通〔2025〕231号）限行通告限制。但节假日、休息日进入大鹏半岛仍需遵循预约通行管理规定。

「放飞机」3次年内不得再预约

网路预约在法定节假日、双休日所在当周的第一个工作日开启，可预约最近1个法定节假日、双休日内任1天。

大鹏半岛片区在预约通行实施时段中的每个法定节假日、公休日设定3.3万/日的预约配额，其中个人配额2.5万，商户配额0.8万。

需要注意的是，累计有3次预约成功后未履约前往情形的，取消今年预约资格（预约手机号和预约车牌均不得预约）。

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