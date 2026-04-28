福建闽清4学生池塘游泳溺亡 家属报警子女失踪始揭发

多名网民发文称，本月19日福建闽清县上莲乡发生一宗学生溺亡事故。有学生表示，溺亡者为上莲中心小学学生，先是一名学生溺水，参与救援的另外3名学生也不幸遇难。闽清县委宣传部今日（28日）证实，有4名儿童私自前往天然水域游泳，不幸溺亡。

《新京报》28日引述闽清县及上莲乡政府工作人员表示，学生溺亡地点为一处池塘，相关部门已介入。27日晚，当地多位教师发文称，接到教育部门通知，要求致电学生家长开展防学生溺水工作。

红星新闻引述闽清县委宣传部工作人员表示，事发当晚，上莲乡接到群众反映有4名儿童失踪。当地第一时间组织干部群众及公安、应急等有关部门开展搜寻工作。

从19日晚8点半至次日凌晨，搜救人员在上莲乡新村村一处自然水域的小溪中，先后将4名失踪儿童打捞上岸。经确认，4名儿童当时已无生命迹象。

知情人士透露，事发地位于乡村，现场没有闭路电视覆盖，暂无法确认事发时是否为「一人溺水，参与救援的另外3人也不幸遇难」。此次事件是家属发现儿童失踪后报案，相关部门随即介入处置。