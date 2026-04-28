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福建蓝眼泪︱缺德游客涌平潭观奇景 胶鞋套垃圾绵延两公里

即时中国
更新时间：14:40 2026-04-28 HKT
发布时间：14:40 2026-04-28 HKT

福建平潭近日有「蓝眼泪」自然奇观，大量游客涌去观赏，却有许多缺德者离开时，随手丢弃长长的胶鞋套，破坏环境，出现「晚上蓝眼泪，白天蓝鞋套」情况，在海滩形成长近2公里的胶鞋套垃圾边。

增垃圾袋吁避用即弃鞋套

极目新闻报道，多名网民近日发帖反映福建平潭君山镇东美村海岸沿线，游客观赏「蓝眼泪」的灾后情况。

有晨跑网民表示，海岸线上的垃圾绵延至少两公里。另一名网友于4月26日上午发布的视讯画面清晰显示，在平潭君山镇东美村海岸沿线，沙滩上、海水中散落著一次性蓝色鞋套，严重破坏了海岸线的洁净。

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评论区里，有人严厉批评这种乱丢垃圾的不文明行为，也有网友指出，现场垃圾桶数量不足。

平潭综合实验区旅游与文化体育局工作人员28日上午回应极目新闻指，前几天起，相关部门已联合多方力量，在事发区域增设相关设施，并安排人员开展集中整治工作。

「中国平潭」则发布影片，指多部门连夜针对海岸垃圾问题，展开清扫、劝导、执法行动，倡导文明「追泪」，避免使用即弃胶鞋套。

实验区资源生态局生态环境保护处负责人刘寒介绍，已在游客上下岸的关键节点放置垃圾袋，并明确标识鞋套垃圾回收点；同时，让保洁人员在现场提醒游客，将垃圾随身带走。

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公开资料显示，「蓝眼泪」是平潭春季标志性自然景观，由海洋中发光生物受刺激产生萤光形成，主要分为两类：一是夜光藻型「蓝眼泪」，多见于4至6月；二是海萤型「蓝眼泪」，多见于6-8月。这一景观的出现需要适宜水温、海水营养盐、晴朗天气等条件，塑料污染、水体破坏都会影响发光生物的生存。

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