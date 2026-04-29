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政治局强调提高能源安全水平 经济「起步有力」 学者：关注中东局势

即时中国
更新时间：08:28 2026-04-29 HKT
发布时间：08:28 2026-04-29 HKT

在中东冲突持续之际，中共总书记习近平昨日主持政治局会议，分析研究当前经济形势，认为今年初内地经济「起步有力」，主要指标好于预期，但同时强调要「系统应对外部冲击挑战，提高能源资源安全保障水平」。北京大学教授苏剑对《星岛》表示，会议释出重要信号，即「能源资源安全已成为稳定宏观经济大盘的关键底线」，「系统应对」意味着多维度协同发力，包括统筹国内增产、进口多元化，促进绿色替代等。

▍驻京记者杨浚源 ▍

内地一季度全国经济增长5%，优于外界普遍预期的4.8%，实现「开门红」。昨日的政治局会议指出，今年以来，各地区各部门靠前发力、综合施策，经济「起步有力」，主要指标好于预期，彰显强大韧性和活力。同时，也面临一些困难和挑战，经济持续稳中向好的基础还需进一步巩固。要增强信心，以更大力度和更实举措抓好经济工作。

统筹国内增产 进口多元化

会议特别提到，要系统应对外部冲击挑战，提高能源资源安全保障水平，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。北京大学经济学院教授苏剑对《星岛》表示，此次政治局会议强调系统应对外部冲击、提高能源资源安全保障水平，释放出鲜明的政策信号：当前外部不确定性显著上升，能源资源安全已成为稳定宏观经济大盘的关键底线。

习近平主持中央政治局28日的会议，分析研究当前经济形势。新华社资料图片
习近平主持中央政治局28日的会议，分析研究当前经济形势。新华社资料图片

苏剑认为，中东局势持续紧张，对中国经济形成三方面直接影响。一是能源价格波动，推升油气、化工、物流等行业成本，带来输入性通胀压力；二是航运通道受阻，红海、霍尔木兹海峡等关键航线扰动，推高运费、延长交货期，影响外贸效率；三是全球外需走弱，地缘风险抑制全球经济复苏，间接影响我国出口。

他指出，面对关键资源供给不稳等挑战，「系统应对」意味着多维度协同发力：要统筹国内增产、实现进口来源多元化、保障战略储备、保证通道安全，促进绿色替代，为经济平稳运行筑牢安全屏障。

国家信息中心经济预测部副研究员肖若石指出，国际能源市场不确定性不断增加，对中国能源安全、价格运行、农业生产均会造成影响，这次会议提前布局，统筹发力应对外部环境变化。

 

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