全成瘫痪︱广西钦州遇十年最强暴雨 24小时雨量如58个西湖

广西钦州27日凌晨起遭遇十年来最强暴雨，24小时降雨量达323.4毫米，约等于58个西湖的水量。极端天气下，钦州严重水浸，大量汽车「漂浮」街道，全城瘫痪。

半小时淹没地下车库

综合内媒及网上消息，受特大暴雨影响，钦州有地下车库半小时内便被淹没，部份汽车未及撤离，泡在水中。

街道上，水高过成人膝盖，大量汽车被泡在街道。有居民要划船出行买餸。

广西钦州市防汛抗旱指挥部27日发文称，城区因受近十年来最强日降雨影响，部分路段出现水浸街、内涝险情，提醒居民「非必要不外出」。

钦州各部门正全力排洪、道路清障，尽快恢复城市正常生产生活秩序。

中国天气网指出，27日到今晨，广西多地持续出现强降雨天气，北海合浦、防城港港口区等地雨量已打破当地4月纪录。今天，部分地区雨势仍然较强，贵港、梧州等多地有大雨到暴雨，局部地区恐有大暴雨，并伴有10级以上雷暴大风等强对流天气，需注意防范。

中国天气网提醒，28日至29日，中国南方仍有大范围降雨，广东、广西、湖南、江西等地部分地区仍将现暴雨或大暴雨。受降雨和冷空气共同影响，南方多地降温明显，湿凉感上升；后天，随著降雨结束，气温也会有所回升。