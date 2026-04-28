大数据追税︱4000万粉丝「白冰」公数买奢侈品 逃税逾900万被罚1891万

内地美食网红，在抖音有超过4000万粉丝的「白冰」，遭国家税务总局以大数据揭发长期瞒税，涉款逾911万人民币，追务部对其追税及罚款共1891.24万元。「白冰」称深刻认识错误，愿意受罚。

据央视报道，国家税务总局稽查局以大数据发现「白冰」的缴纳税款长期偏低，与其高流量高人气不成正比。

「白冰」在抖音有逾4000万粉丝。

经调查，发现「白冰」将个人收入转入空壳「个体户」、通过虚列成本费用、享受税收优惠等方式逃税。此外，「白冰」另一个违法行为，是直接控股的某公司账面上，有大量奢侈品发票，这些名牌包、高端首饰等，几乎都出现在了白冰此前分享的生活视讯里，由他本人和家人日常使用，跟公司经营并无关系。

经约谈，「白冰」承认通过设立空壳个体工商户转换收入性质、通过公司虚假列支取得收入等事实。同时，还主动承认了其通过虚假申报二手房价格少缴契税、向公司借款用于个人消费等问题。

「白冰」在2021年至2024年期间透过转换所得性质、虚假申报等方式，少缴个人所得税、增值税、契税等税费共911.18万元。追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计1891.24万元，目前，涉款已全数追缴入库。