打工仔厕所玩手机遭罚钱炒鱿 广东工厂出相公审反而报案告人

厕所内拍摄他人是严重侵犯私隐行为。广东有电子厂出附有照片的公告，指有员工在厕所玩手机，罚200元外兼解雇。事件惹起在厕所装CCTV侵犯员工私隐的质疑。涉事工厂辩称是在门顶缝拍摄，已报案追究造谣洗手间装监控的人。

网民群批侵犯私隐

网上流传一张盖有广东和进科技集团公章的通告，指有员工被发现在25日早上，长时间滞留厕所并玩手机，属典型脱岗、怠工行为，决定扣除该员工200元绩效及解约。通告并附有一张由上而下拍摄的照片，显示有人蹲在厕格内玩手机。

通告引起网民强烈反弹，「难怪说招不到人，因为都干的一些不是人干的事」、「『实名通告』就是已经侵犯名誉权」、「这拍成这样了还说是门缝」、「我作为中国人，为工厂感到耻辱」、「板都是奴隶主思维」、「这种公司能开下去，是所有网友的责任」、「原本你可以正常辞退，但你这样做，肯定违法了」。

和进科技法定代表人向九派新闻确认，《通告》内容属实，是管理人员发现涉事员工在厕所内玩手机后通过门缝拍摄而得。被处分的员工还处在试用期，经常找不到人。

对方又指，针对网路上「公司在厕所装监控」等不实资讯，公司已去派出所报警并备案，追究造谣者。