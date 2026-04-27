服务差投诉多 文旅部点名批评少林寺等多个5A景区

内地多个顶级（5A级）旅游景区因服务质素问题，遭中央点名批评。据内媒报道，国家文化和旅游部（文旅部）今日（27日）在记者会上，指称收到大量游客投诉及负面评价，点名批评湖南张家界、云南丽江古城、河南嵩山少林寺等多个著名景区，存在价格纠纷、过度拥挤及服务态度不佳等问题，将督促整改。

张家界、丽江古城在列

文旅部资源开发司司长满宏卫在会上直言，部分景区管理及服务问题严重影响游客体验。他指出，根据舆情及投诉，已将一批问题多发的景区列为重点整治对象，除上述景区外，亦包括广西桂林漓江、贵州黄果树瀑布及湖北武当山等。

此外，景区内的穿梭巴（摆渡车）服务亦是另一重灾区。满宏卫点名批评吉林长白山、山东崂山及四川稻城亚丁等景区的穿梭巴，存在路线设计不科学、价格不合理及排队时间过长等问题，已「忘掉服务游客的初心」。

文旅部强调，将对被点名的景区采取严厉治理措施，包括要求限期整改，并会加强「体检式」的暗访检查。当局更警告，若景区问题多发、整改不力，将会被「降级」甚至「除牌」，撤销其5A级景区资格。