Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

服务差投诉多 文旅部点名批评少林寺等多个5A景区

即时中国
更新时间：22:55 2026-04-27 HKT
发布时间：22:55 2026-04-27 HKT

内地多个顶级（5A级）旅游景区因服务质素问题，遭中央点名批评。据内媒报道，国家文化和旅游部（文旅部）今日（27日）在记者会上，指称收到大量游客投诉及负面评价，点名批评湖南张家界、云南丽江古城、河南嵩山少林寺等多个著名景区，存在价格纠纷、过度拥挤及服务态度不佳等问题，将督促整改。

张家界、丽江古城在列

文旅部资源开发司司长满宏卫在会上直言，部分景区管理及服务问题严重影响游客体验。他指出，根据舆情及投诉，已将一批问题多发的景区列为重点整治对象，除上述景区外，亦包括广西桂林漓江、贵州黄果树瀑布及湖北武当山等。

此外，景区内的穿梭巴（摆渡车）服务亦是另一重灾区。满宏卫点名批评吉林长白山、山东崂山及四川稻城亚丁等景区的穿梭巴，存在路线设计不科学、价格不合理及排队时间过长等问题，已「忘掉服务游客的初心」。

文旅部强调，将对被点名的景区采取严厉治理措施，包括要求限期整改，并会加强「体检式」的暗访检查。当局更警告，若景区问题多发、整改不力，将会被「降级」甚至「除牌」，撤销其5A级景区资格。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
9小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
8小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
8小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
17分钟前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
9小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
17小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
11小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
15小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
2小时前
李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了
李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了
影视圈
13小时前