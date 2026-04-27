泰山MMA｜睇日出争位爆冲突 多人混战滚落岩壁继续开拖｜有片

内地五一黄金周前夕，著名景点山东泰山已人头涌涌，更爆发游客冲突事件。据《百姓关注》、《极目新闻》等多家内地传媒报道，上周六（25日）清晨约5时，在泰山景区观日出的热门地点「南天门」观日处，有多名游客为争夺「靓位」爆发激烈冲突，场面混乱，有人更从石上滑落，遭多人围殴。景区方面回应指，事件中无人受伤，已现场调解，并承诺将加派人手维持秩序。

网民斥有人强行抢位酿冲突

综合网上流传的影片及目击者描述，事发地点位于一处陡峭的岩壁上，当时已挤满等候日出的游客。混乱始于一名男子试图强行向上挤，随即遭到上方游客推搡，因此失足滑落。该男子在滚落过程中，拖拽身旁数人一同摔倒，并压到下方的其他游客。

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混乱并未因此平息，双方起身后怒气未消，继续互相扭打。从影片可见，一名男子其后更被多人围殴倒地，拳打脚踢，周围不断传来其他游客的劝阻声，情况一度失控。

事件在网上引起极大回响，不少网民慨叹：「跨越千里追日出，最后只看到『素质翻车』。」 大部分评论均批评，在如此陡峭且挤迫的环境下强行抢占位置，不仅暴露了个人文明素养的缺失，丢架丢到上泰山顶，更对自己及他人构成极大的安全威胁。

景区：将加强管理

泰安市公安局泰山景区分局工作人员其后回应内媒查询时称，「正在对此事展开调查。」

而泰山风景区的工作人员则向《极目新闻》表示，此次冲突事件涉事游客均未受伤，现场矛盾已完成调解。该工作人员坦言，事发地点虽配有现场管理人员，但「当日游客数量激增，高峰时段管控力度不足。」

景区承诺，后续将把相关情况向领导作专项汇报，并增派工作人员加强观日处等重点区域的现场秩序维护与安全管理，及时劝阻游客争抢位置等危险及不文明行为，以保障游客安全。