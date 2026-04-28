河南孕妇称买200元水果被夫辱骂决心堕胎 平台查证指是虚假演绎

河南省商丘市近日发生一宗令人心寒的家庭纠纷。一名怀孕三个月的谷姓女子，因孕吐严重，用自己的积蓄购买约200元人民币的水果以纾缓不适，却惨遭丈夫激烈指责、辱骂甚至动手推撞。女子在心灰意冷下，最终选择终止妊娠并提出离婚，直言此举是「及时止损」，事件引发内地网民广泛热议。最新发展是，影片的平台查核下，发现内容是摆拍。

争执仅为导火线

据悉，谷女士因怀孕初期孕吐反应严重，食欲不振，遂动用其婚前个人积蓄，购买了土多啤梨、菠萝等水果及少量零食。其丈夫回家后，非但没有关心妻子的身体状况，反而大发雷霆，斥责她「乱花钱」，并以家庭有房贷、车贷压力为由，要求她购买平价水果。他更以极端方式推算，称「每月水果要花6000元」。

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争吵期间，其丈夫不仅恶言相向，更动手推撞怀有身孕的谷女士。事后，丈夫持续采取冷战态度，并无任何道歉之意。谷女士在经过数日深思后，认为在一个缺乏关爱与尊重的家庭环境中，孩子出生后只会受苦，故最终在家人的陪同下，到医院终止了12周的妊娠。

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谷女士透露，这次「水果风波」仅是压垮骆驼的最后一根稻草。她指丈夫长期以来存在多种问题，包括在她怀孕期间仍在室内吸烟，加剧其身体不适；过往曾有精神出轨纪录；并频繁对她实施冷暴力及进行经济控制。她指出，丈夫平时用于抽烟、饮酒及朋友聚餐的开销远超200元，却对她孕期的基本生理需求大加指责，是典型的「双重标准」。

丈夫在得知妻子堕胎后情绪失控，在家中大肆破坏家具。谷女士目前已正式启动离婚程序。她强调，婚姻的基石在于「双向体谅」，单方面的忍让只会令关系走向崩溃。

网民：最可怕不是穷

此事件在网上引起极大回响，在微博热搜榜一度登顶，大量网民留言谴责其丈夫的冷漠与暴力行为，认为「婚姻里最可怕的不是穷，而是不被心疼」的观点引起了广泛共鸣。

有社会学家指出，此个案揭示了部分婚姻中女性所面临的系统性困境，其健康权、经济自主权及情感需求均被贬低与漠视。根据内地《反家庭暴力法》，经常性的谩骂、恐吓等精神侵害行为亦属家庭暴力。专家强调，伴侣关系必须建立在平等、尊重与共情的基础之上，否则难以长久。



4月28日，九派新闻于平台获悉，经核查，相关帐号发布「吃水果与丈夫争执」、「前往医院终止妊娠」等内容。近日，平台热点当事人营运团队与其建联核查内容真实性，当事人表示视讯内容为剧情演绎，未进行标注。综合研判，该帐号发布虚假演绎内容、挑动对立情绪，已处置禁言。