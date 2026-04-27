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横琴口岸｜偷运51公斤「黑市饭盒」 蛊惑司机关口断正

即时中国
更新时间：14:31 2026-04-27 HKT
发布时间：14:30 2026-04-27 HKT

澳门海关于上周三（4月22日）在横琴口岸截获一宗走私未经检疫熟食案件，于一辆私家车内搜出合共约51公斤的熟食盒饭。

案情指，一名35岁的澳门本地男性居民在驾驶私家车经横琴口岸入境时，被海关人员截查。关员在车内发现大批未经申报及检疫的熟食盒饭，随即将其拘捕。该名男子其后承认，企图将该批盒饭偷运入境。

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关员在车内发现大批未经申报及检疫的熟食盒饭。
关员在车内发现大批未经申报及检疫的熟食盒饭。

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由于涉案男子涉嫌违反《卫生检疫及植物检疫》的相关规定，澳门海关已将此案转交至市政署作后续处理。

澳门海关强调，将会持续严厉打击各类非法进口食材的活动，以阻截来历不明的食品流入澳门市场，全力保障本地的食品安全。

海关同时提醒广大市民，应避免购买任何来历不明的食品，以免构成食物安全风险。市民及旅客在出入境前，应先详细了解两地对携带物品的相关法律及检疫要求，切勿以身试法。

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