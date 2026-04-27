北上注意︱顺德厨师口水吐镬扫把洗灶 官方勒令停业整顿

广东顺德有外卖店厨师被揭发向著铁镬吐口水、用扫把刷洗灶头甚至铁镬，更被发现「一店两用」，充多两间店在外卖平台经营。当地市监单位已勒令涉事外卖店停业整顿。

网民冯先生24日在外卖平台的「明厨亮灶」直播中发现，顺德大良的外卖店「年轻20年·乡下菜馆（顺德店）」，有厨师用沾有洗洁精的扫把，刷洗灶头，但不确是否有用来刷镬。

冯先生在25日，再经直播看另一间外卖店「矮萝卜·江西菜馆（顺德店）」的后厨，发现该店与「年轻20年·乡下菜馆（顺德店）」极之相似，疑是「一店两名」。此外，直播中看到，与「年轻20年·乡下菜馆（顺德店）」用扫把洗灶的同一人，竟向镬里吐口水，极不卫生。

涉事店长向「看看新闻」回应指，涉事厨师是因嘴里「溅了油，才本能吐一下」，承认行为严重违背厨德，会从严处罚、全面更换厨具。

大良街道市场监督管理所27日通报，经查，「矮萝卜·江西菜馆（顺德店）」为无堂食外卖经营（仅做外卖），存在环境卫生管理不到位、从业人员食品安全意识薄弱等问题。当场责令该店立即停业整顿，并立案调查。