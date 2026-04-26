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鼻鼾声震天揭骇人真相 6岁童喉藏「双胞胎」畸胎瘤

即时中国
更新时间：19:30 2026-04-26 HKT
发布时间：19:30 2026-04-26 HKT

上海复旦大学附属儿科医院近日成功为一名六岁男童，切除一枚藏于其咽喉内的鸡蛋大小肿瘤。经医生诊断，该枚「畸胎瘤」竟是男童未有正常发育的双胞胎兄弟组织。所幸手术成功，男童已基本痊愈。

畸胎瘤有脂肪有软骨

据《新民晚报》报道，男童母亲刘女士忆述，半年前发现儿子小亮（化名）每晚鼻鼾声异常响亮，而且情况愈趋严重，即使调整睡姿亦无法缓解。同时，小亮变得异常挑食，只肯进食面条、稀粥等软身食物。

她察觉不妥后带儿子到当地医院求医，原以为只是普通腺体肿大，岂料检查结果竟是喉咙内长有一枚鸡蛋般大小的肿瘤，当地医院无法处理。母子二人遂转往上海的儿科医院求诊。

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畸胎瘤有脂肪有软骨。
畸胎瘤有脂肪有软骨。

医生检查后发现情况极为凶险，小亮的口咽腔仅约8厘米，但该枚大小达6.6厘米的肿瘤已占据大部份气道，仅留下一条狭窄缝隙用作呼吸，若不尽快处理，随时有窒息死亡的危险。

为小亮诊治的耳鼻咽喉头颈外科副主任陈超医生解释，该枚肿瘤是由生殖细胞演变而成的「畸胎瘤」。他指出：「我们可以从中看到有脂肪、有软骨。这本应是一对双胞胎，一个正常发育成现在这个人，另一个则可能残留在此处，发育成了畸胎瘤。」

三小时手术成功切除

医生表示，畸胎瘤多为良性，但一般常见于腹腔，生长在儿童咽喉部且体积如此巨大的病例则极为罕见。更棘手的是，肿瘤紧贴颈部大动脉，令手术风险极高。

医院随即联合麻醉科及重症医学科专家，为小亮制定个人化的手术方案。最终，医生团队历时三小时，成功经由口腔进入，并在内窥镜辅助下，将肿瘤完整切除。小亮在术后5天已基本痊愈，连食欲也大增。

医生借此提醒家长，若儿童出现严重鼻鼾，并伴随睡眠不稳、频繁翻身或习惯以特殊睡姿呼吸等情况，或为呼吸道梗阻的信号，应及时带子女求医检查。
 

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