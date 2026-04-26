华山论剑｜景点「A货」石碑泛滥 官方出招清拆

因武侠小说而闻名天下的陕西华山景区，近日展开大规模整治行动，拆除了南峰等九处刻有「华山论剑」字样的石碑，事件引发网民热议。景区管委会其后澄清，行动是为了打击未经授权私设的「A货」石碑，由金庸先生亲笔题字的北峰官方真迹石碑，将会获保留。

金庸北峰真迹获保留

据极目新闻，上周四（25日），有多名网民及游客发帖称，华山南峰的地标之一「华山论剑」石碑突然被拆除，引起外界揣测。华山景区行政综合执法局26日证实消息，并解释景区内只有位于北峰、由著名武侠小说家金庸亲笔题字的石碑是唯一经过官方认证的合规石碑。

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华山论剑「A货」石碑泛滥。

华山论剑「A货」石碑泛滥。

华山论剑「A货」石碑泛滥。

执法部门指出，近年来，陆续有商户和个人为从事收费拍照等经营活动，在南峰等其他游览点，私自设立了另外9处造型各异的「华山论剑」石碑。这些石碑不仅未经官方授权，也造成了景区文化景观的同质化。

「华山论剑」源于金庸先生笔下的《射雕英雄传》等经典武侠小说，描写顶尖高手在华山之巅比武较技，奠定了华山在武侠迷心中的神圣地位。

2003年，金庸本人亲临华山，并题下「华山论剑」四个大字。其后，刻有其真迹的石碑矗立于华山北峰，成为了景区的核心文化标识，吸引无数游客前来「打卡」，追寻武侠世界的情怀。

执法部门强调，此次专项整改行动，正是为了保护金庸真迹石碑的原创性与权威性，禁止任何单位或个人在景区内私设同名石碑，维护景观的独特性。