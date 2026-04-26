湖南25岁女未婚癌逝 棺材因习俗停户外帐篷惹心酸

近日，湖南一名25岁女孩「克拉姐姐」因黑色素瘤离世，引发广泛关注。据其弟弟透露，姐姐原本今年准备订婚，惟按照当地习俗，未婚且早逝者的棺材不得进入家门，只能停放在户外的帐篷之中。弟弟在社交平台发布悼念文及棺材置于帐篷的画面，令无数网民感到心酸，获超过70万个点赞。

发病仅五个月 癌细胞急扩散

据了解，「克拉姐姐」是韩国男团 SEVENTEEN 的忠实粉丝，因而获得「克拉姐姐」的称号。去年11月，她在家庭群组中向母亲发送讯息：「老妈，我腹部里面长了一个巨大的肿瘤。」短短五个月内，癌细胞迅速转移，病情急转直下，最终不治。

「克拉姐姐」患黑色素瘤。浪涨新闻

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弟弟体考在即 家人瞒噩耗

弟弟表示，家人担心影响他的体育考试，一直向他隐瞒姐姐病危的消息。他其后公开与姐姐的聊天记录，显示姐姐在临终前仍然牵挂家人，曾嘱咐弟弟打电话安慰情绪低落的父亲。弟弟心痛地说：「姐姐似乎早已预料到自己的结局，她为她重视的每一个人都留下了一段话。」

婚前置帐篷办后事 网民纷表难过

按照当地习俗，由于「克拉姐姐」未婚离世，棺材不得进入家中，只能停放在门外的帐篷内。弟弟发布的画面中，可见一个简陋帐篷立在户外，存放著姐姐的棺材。许多网民看后纷纷表示难过，感叹「连最后一程都不能在家中度过」「这种封建糟粕什么时候废除，今夕是何年啊」。

户外简陋帐篷存放著「克拉姐姐」的棺木。浪涨新闻

事件亦引发对传统习俗与现代观念的反思。有网民认为，习俗虽然应予尊重，但在如此悲伤的时刻，更应体谅家人的感受。目前，弟弟的悼念动态已获得超过70万个赞，不少人留言祝福「克拉姐姐」一路好走。