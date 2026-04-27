沪铁MMA｜争座位爆肢体冲突 两女扯头发抱摔技尽出｜有片

上海地铁一号线于上周六（25日）下午发生乘客互殴事件。一名32岁女子与一名66岁老妇，疑因争抢座位问题在车厢内大打出手，过程被其他乘客拍下。轨道交通警方其后通报，已就事件行政立案，将依法处理。

过程被疯传 警方立案调查

上海轨道交通警方官方通报，事件发生于2026年4月25日下午约2时。警方接报指，在一号线列车车厢内发生打斗。经初步调查，涉事的为一名32岁的曾姓女子，以及一名66岁的吴姓女子。两人因争抢座位而引发肢体冲突。

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从网上流传的影片所见，两名女子在车厢内激烈拉扯，互不相让，甚至在地上扭打起来，引来周围乘客侧目。有目击者随即向上海地铁职员报告，职员到场后将事件移交警方跟进。

警方表示，目前已就该宗打斗警情行政立案，将会依法进行处理。同时，警方亦发出提示，呼吁广大乘客在乘坐公共交通工具时，应自觉遵守相关规定，共同维护良好的出行环境。警方强调，对任何扰乱公共交通正常秩序的违法行为，将会严格依法查处。