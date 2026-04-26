河北24岁少妇医院如厕 婴儿堕地「懵然不知」

近日，河北秦皇岛市工人医院发生一场惊险救援。一名24岁的二胎妈妈在儿科病房陪护儿子吊盐水时，突然在厕所紧急分娩。而她对自己已经足月怀孕竟毫不知情，且从未进行过任何产检。

事发当天，这名妈妈因第一胎孩子住院陪护。期间她突然感到腹部不适，前往厕所后竟意外产下婴儿，新生儿直接坠落地面，情况万分危急。儿科护士长听到异常动静，果断破门查看，发现险情后第一时间大声呼救，迅速将产妇转移至安全区域。

多部门医护人员火速联动：妇产科团队紧急评估母婴状况，止血缝合，妥善安置新生儿。经过全力抢救，最终母子平安。

医务人员紧急救治女子。众览新闻

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隐匿性妊娠

医学上，这种直到分娩才知晓怀孕的情况被称为「隐匿性妊娠」，更容易发生在月经不规律或体形偏胖的女性身上。医院提醒：女性应关注自身身体变化，尤其是有生育经历者，切勿忽视异常信号，定期产检才能更好保障母婴安全。