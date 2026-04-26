Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北24岁少妇医院如厕 婴儿堕地「懵然不知」

即时中国
更新时间：17:30 2026-04-26 HKT
发布时间：17:30 2026-04-26 HKT

近日，河北秦皇岛市工人医院发生一场惊险救援。一名24岁的二胎妈妈在儿科病房陪护儿子吊盐水时，突然在厕所紧急分娩。而她对自己已经足月怀孕竟毫不知情，且从未进行过任何产检。

事发当天，这名妈妈因第一胎孩子住院陪护。期间她突然感到腹部不适，前往厕所后竟意外产下婴儿，新生儿直接坠落地面，情况万分危急。儿科护士长听到异常动静，果断破门查看，发现险情后第一时间大声呼救，迅速将产妇转移至安全区域。

多部门医护人员火速联动：妇产科团队紧急评估母婴状况，止血缝合，妥善安置新生儿。经过全力抢救，最终母子平安。

医务人员紧急救治女子。众览新闻
医务人员紧急救治女子。众览新闻
医务人员紧急救治女子。众览新闻
医务人员紧急救治女子。众览新闻

相关新闻：24岁新疆产妇诞5胞胎 机率仅六千万分之一

隐匿性妊娠

医学上，这种直到分娩才知晓怀孕的情况被称为「隐匿性妊娠」，更容易发生在月经不规律或体形偏胖的女性身上。医院提醒：女性应关注自身身体变化，尤其是有生育经历者，切勿忽视异常信号，定期产检才能更好保障母婴安全。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
8小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
7小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
22小时前
特朗普出席白宫记者协会晚宴期间有枪手开火，特勤人员立即撤离特朗普。美联社
01:51
白宫记者晚宴传枪声 特朗普：枪手已被捕︱有片
即时国际
8小时前
特朗普公开白宫记者协会晚宴的枪击疑犯被捕照片。
02:32
白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片
即时国际
5小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
时事热话
4小时前