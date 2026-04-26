天价坐月︱产妇花近¥30万住月子中心 餐汤有碎片睡床有虫

浙江杭州有女士，花了近30万人民币，入住一间高级月子中心，声称中心的环境服务不佳，包括餐具有陶瓷碎片、婴儿床上有虱等，甚至婴儿出现颈歪大小脸等问题，中心的儿科医生亦没有提醒，让婴儿接受检查。

辩称荞麦枕或受潮湿天气影响

据「1818黄金眼」报道，周女士在 2024年9月，花了近20万元（人民币，下同），入住圣贝拉旗下在杭州的「小贝拉」高级月子中心，另外再花近10万元接受产后康复，但却质疑该中心的水平货不对办。

周女士指，在入住之初，即发现中心提供的月子餐，有炸薯条一类不健康的炸物，不符合标榜的健康餐。此外，餐具有陶瓷碎渣、蔬果汁内有鸡头。

最令周女士难以接受的，是她订的是月嫂加护士24小时照护服务，但二人在房间陪月，却没有发现婴儿床有虫，「是我发现婴儿床上有多只小虫」、「向中心提出有虫后，便立即把床搬走，幸好我有拍下照片及视频取证」。

周女士又不满，除有护士陪月外，中心也有儿科医生定期为婴儿检查，却没有发现婴儿有颈歪、大小脸的问题，没有提醒初为人母的她，带婴儿到医院接受进一步检查。

月子中心要求签保密协议

双方之后一直未能达成和解，近日因月子中心要求周女士签署保密协议，令她忍无可忍公开事件。

「小贝拉」杭州中科久泰店辛店长表示，当时周女士的婴儿床使用的是荞麦枕，不排除是在南方的潮湿、梅雨天气导致有书虱 ，发现问题后，已即时停止使用同类产品。

辛店长指，已就周女士的投诉一直有沟通，希望达成谅解。

网民对于周女士对天价月子中心的指控也啧啧称奇，「的确离谱吧，价格这么贵」、「确实，套房配两个阿姨10w都够了」、「还不如去五星级酒店住一个月」、「发现问题不闹，忍到现在？这不符合常理啊姐」、「杭州不收这么高费用怎么显示自己的身价」。