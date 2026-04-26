两夺奥运金牌 中国羽协主席张军失联传受查

中国体坛再现震撼消息！内地传媒昨日报道，两届奥运金牌得主、现任中国羽毛球协会主席张军被纪监部门调查，与外界失联已十余天，其担任副校长的南京体育学院，官网已删去张军的信息。张军曾在2000年悉尼及2004年雅典奥运两夺羽毛球混双金牌，曾随同国家队奥运精英代表团访港。张军退役后长期担任国家队教练，2019年成为中国羽毛球协会主席至今。

张军被查消息前日最先由内地《经济观察报》报出。多位知情人士称，现年48岁的张军被纪监部门调查，记者连续多日多次拨打其手机，一直处于关机状态。中国羽毛球协会办公室及江苏南京体育学院工作人员均回应称，不清楚张军的情况。

知情者：主要涉任职协会事情

报道引述知情人士称，张军所涉事项主要与其在中国羽协任职时的事情相关，部分亦涉及到他在江苏的工作。在张军「失联」之后，张军的亲属还曾向江苏省体育局询问了关于他的情况。球迷发现，近期的羽毛球亚锦赛和优霸杯两大赛事，张军均未现身督战。

张军是中国最知名的羽毛球运动员之一，1977年11月出生于江苏苏州，先后练习过体操、游泳等多个项目，最后选择了羽毛球。1986年，张军进入当时的苏州市少年业余体育学校，19岁入选国家队。

在2000年悉尼奥运会，张军与来自武汉的女将高崚搭档，夺得中国首枚羽毛球奥运混双金牌；在2004年雅典奥运上，张军、高崚成功卫冕。两人先后于2000年及2004年随国家队金牌代表团访港。2006年，张军与花样游泳运动员胡妮结婚。

2007年，张军退役转任中国羽毛球队女双助教，后又成为男双和混双组主教练。2018年，张军当选中国羽毛球协会副主席，2019年成为主席，2023年连任。张军担任教练后，也多次带队到港比赛或交流。

中国羽协隶属于国家体育总局，是代表中国参加国际羽毛球活动的唯一机构，其职能包括组织各类全国性羽毛球比赛，选拔、组织运动员、裁判员代表中国参加包括奥运、亚运等国际赛事。

内媒「米修体育」称，南京体育学院官网「学校领导」页面昨重新上线，现任领导名单撤去张军的名字。2023年8月起，张军任该校副校长，协助负责训练、竞赛等工作。