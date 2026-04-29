两夺奥运金牌张军失联多日 中纪委证涉违纪违法受查

中国体坛再现震撼消息！内地传媒昨日报道，两届奥运金牌得主、现任中国羽毛球协会主席张军被纪监部门调查，与外界失联已十余天，其担任副校长的南京体育学院，官网已删去张军的信息。29日，中央纪委国家监委通报，指张军涉严重违纪违法受查。

据中纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组、江苏省纪委监委消息，中国羽毛球协会主席、南京体育学院副院长张军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组纪律审查和江苏省南通市监察委员会监察调查。

张军曾在2000年悉尼及2004年雅典奥运两夺羽毛球混双金牌，曾随同国家队奥运精英代表团访港。张军退役后长期担任国家队教练，2019年成为中国羽毛球协会主席至今。

张军被查消息日前最先由内地《经济观察报》报出。多位知情人士称，现年48岁的张军被纪监部门调查，记者连续多日多次拨打其手机，一直处于关机状态。中国羽毛球协会办公室及江苏南京体育学院工作人员均回应称，不清楚张军的情况。

知情者：主要涉任职协会事情

报道引述知情人士称，张军所涉事项主要与其在中国羽协任职时的事情相关，部分亦涉及到他在江苏的工作。在张军「失联」之后，张军的亲属还曾向江苏省体育局询问了关于他的情况。球迷发现，近期的羽毛球亚锦赛和优霸杯两大赛事，张军均未现身督战。

张军是中国最知名的羽毛球运动员之一，1977年11月出生于江苏苏州，先后练习过体操、游泳等多个项目，最后选择了羽毛球。1986年，张军进入当时的苏州市少年业余体育学校，19岁入选国家队。

在2000年悉尼奥运会，张军与来自武汉的女将高崚搭档，夺得中国首枚羽毛球奥运混双金牌；在2004年雅典奥运上，张军、高崚成功卫冕。两人先后于2000年及2004年随国家队金牌代表团访港。2006年，张军与花样游泳运动员胡妮结婚。

2007年，张军退役转任中国羽毛球队女双助教，后又成为男双和混双组主教练。2018年，张军当选中国羽毛球协会副主席，2019年成为主席，2023年连任。张军担任教练后，也多次带队到港比赛或交流。

中国羽协隶属于国家体育总局，是代表中国参加国际羽毛球活动的唯一机构，其职能包括组织各类全国性羽毛球比赛，选拔、组织运动员、裁判员代表中国参加包括奥运、亚运等国际赛事。

内媒「米修体育」称，南京体育学院官网「学校领导」页面昨重新上线，现任领导名单撤去张军的名字。2023年8月起，张军任该校副校长，协助负责训练、竞赛等工作。