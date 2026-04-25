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高薪笋工藏「魔鬼细节」 内蒙放羊月薪1.7万 背后苦况吓窒网民

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更新时间：17:30 2026-04-25 HKT
发布时间：17:30 2026-04-25 HKT

一则来自内蒙古锡林浩特牧场的招聘启事，近日在内地网络引发热议。该牧场开出月薪1.6万元人民币（约1.7万港元），包吃住兼有WiFi，工作内容是「放羊」，看似是逃离繁嚣的「绝世笋工」，吸引大批网民跃跃欲试。然而，牧场主事人其后揭开工作的艰苦真相，包括冬季需在零下40度严寒中，每日搬运数百包、每包重达400斤的草料，且全年无休，坦言只想招聘能「耐得住寂寞」的中年夫妻。

综合内地《封面新闻》及《九派新闻》报道，该牧场占地三万多亩，需管理近3000只羊。招聘启事中提及的诗意生活背后，是极其严苛的工作环境。牧场主事人左先生否认借此炒作，并详细解释工作内容。

他指，夏季工作相对轻松，只需在草原上放羊；但冬季长达半年，气温可降至零下40多度，届时无法放牧，必须人手喂饲。他形容：「冬天每日需要搬运三、四百包草，每包重400斤」，劳动强度极大。

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此外，工作地点地处偏僻，距离最近的市区达300公里，可谓人迹罕至。左先生直言，许多应征者是被他发布的草原美景所吸引，但恐怕「来了之后，可能干两三个月就走了」，因此他坚持只招聘夫妻二人一同应征，以便一人放羊、一人打理家务，互相照应。而月薪虽有1.6万元，但实际上是夫妻二人的共同薪酬。

由于工作艰苦且极度孤寂，他特别希望应征者为四、五十岁、能长期稳定工作的人士。左先生透露，目前牧场由一对年过五十的夫妇管理，月薪1.2万，因健康问题即将离职。他最初以1.2万月薪招聘，但无人问津，遂将薪酬提高至1.6万。

对于有网民质疑其公司刚成立，注册资本仅5万元，无力支付高薪，左先生解释，自己从事牛羊肉生意多年，以往均以个体户形式经营，公司虽是新成立，但招聘绝非引流。他表示，目前已从众多应征者中，筛选出两对较为合适的夫妇，但仍在寻觅最理想人选。

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