Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「深圳市包」炼金术｜奶茶外卖袋变抢手货 「执袋」转卖月赚过千

即时中国
更新时间：08:00 2026-04-26 HKT
发布时间：08:00 2026-04-26 HKT

深圳打工族的返工日常，竟催生出一门意想不到的「废物变黄金」生意。被戏称为「深圳市包」的各大连锁茶饮品牌包装袋，正从昔日的午餐盒提袋，摇身一变成为二手交易平台上的「硬通货」，部分稀有的联名或绝版款式，售价可达数十元人民币，有人借此赚取零用，甚至发展成月入过千的副业。

绝版奶茶袋炒至数十元

在深圳，喜茶、瑞幸等品牌的饮品外卖袋，因其设计及实用性，早已成为上班族人手一个的标志性装备。然而，这股风潮已从单纯的循环再用，升级为一门有价有市的网上买卖。在二手交易平台上，大量卖家出售各款茶饮品牌的包装袋、保温袋乃至杯套，普通款式售价由数元至十数元不等。

相关新闻：北京下月禁飞禁售无人机 内地辣招掀二手抛售潮

相关新闻：PS5价格上调内地反爆卖？ 深圳二手交易市场价量齐升

令这些免费包装袋身价暴涨的关键，在于「稀有性」和「实用性」。例如，某品牌一款因用料扎实、设计方便而被誉为「带饭神器」的绿色保温袋，在官方停产后，二手市场价格随即飙升逾十倍。而真正将「物以罕为贵」发挥到极致的，则是与各大知名IP（知识产权）合作的限量联名款。

相关新闻：幽灵外卖｜饼店转卖订单大揭秘 ¥252蛋糕零成本躺赚¥120

报道指，专门追逐联名款的卖家应运而生。他们紧盯各大茶饮品牌的首发日，大量收集如与《鬼灭之刃》、《优兽大都会》等热门动漫或电影的联名包装袋。由于这些款式限时限量，未能购得的粉丝及收藏家便转向二手平台，从而催生出一个独特的收藏市场。有卖家透露，近一年已透过售卖联名包装袋，赚取超过一千元人民币。

为确保货源及包装的「品相」，这些卖家亦发展出一套专业手法，包括与同事「凑单」以获取更多包装袋、亲自到最早开门的门市「抢货」，以及坚持门店自取，以避免外卖运送过程中可能造成的折痕或污损，确保卖出好价钱。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
17小时前
李启言父亲离世丨李盛林牧师病友家属发文忆述Mo爸最后时光 曝光与李太病房对话内容
李启言父亲离世丨李盛林牧师病友家属发文忆述Mo爸最后时光 曝光与李太病房对话内容
影视圈
11小时前
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影视圈
11小时前
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
13小时前
萧芳芳惊喜现身支持《撞到正》4K修复首映礼 哽咽向老朋友送飞吻 观众以灯海代替掌声
萧芳芳惊喜现身支持《撞到正》4K修复首映礼 哽咽向老朋友送飞吻 观众以灯海代替掌声
影视圈
10小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
16小时前
泰国泼水节｜台男控遭泰女友下药绑架 险被活摘器官
泰国泼水节｜台男控遭泰女友下药绑架 险被活摘器官
即时国际
17小时前
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借钱党 两大叔以一无赖理由 当街包围独行女子摊大手板 网民教狠招：直接回佢3个字｜Juicy叮
时事热话
19小时前
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
《悠长假期》翻拍掀热议 61岁山口智子近况曝光 公开神剧女神5招自然保养法！
保健养生
2026-04-24 13:01 HKT