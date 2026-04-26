「深圳市包」炼金术｜奶茶外卖袋变抢手货 「执袋」转卖月赚过千

深圳打工族的返工日常，竟催生出一门意想不到的「废物变黄金」生意。被戏称为「深圳市包」的各大连锁茶饮品牌包装袋，正从昔日的午餐盒提袋，摇身一变成为二手交易平台上的「硬通货」，部分稀有的联名或绝版款式，售价可达数十元人民币，有人借此赚取零用，甚至发展成月入过千的副业。

绝版奶茶袋炒至数十元

在深圳，喜茶、瑞幸等品牌的饮品外卖袋，因其设计及实用性，早已成为上班族人手一个的标志性装备。然而，这股风潮已从单纯的循环再用，升级为一门有价有市的网上买卖。在二手交易平台上，大量卖家出售各款茶饮品牌的包装袋、保温袋乃至杯套，普通款式售价由数元至十数元不等。

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令这些免费包装袋身价暴涨的关键，在于「稀有性」和「实用性」。例如，某品牌一款因用料扎实、设计方便而被誉为「带饭神器」的绿色保温袋，在官方停产后，二手市场价格随即飙升逾十倍。而真正将「物以罕为贵」发挥到极致的，则是与各大知名IP（知识产权）合作的限量联名款。

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报道指，专门追逐联名款的卖家应运而生。他们紧盯各大茶饮品牌的首发日，大量收集如与《鬼灭之刃》、《优兽大都会》等热门动漫或电影的联名包装袋。由于这些款式限时限量，未能购得的粉丝及收藏家便转向二手平台，从而催生出一个独特的收藏市场。有卖家透露，近一年已透过售卖联名包装袋，赚取超过一千元人民币。

为确保货源及包装的「品相」，这些卖家亦发展出一套专业手法，包括与同事「凑单」以获取更多包装袋、亲自到最早开门的门市「抢货」，以及坚持门店自取，以避免外卖运送过程中可能造成的折痕或污损，确保卖出好价钱。