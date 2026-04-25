AI觉醒？运动会表演突失控 机械人「熊抱」女学生惹虚惊｜有片

陕西一所高等院校日前举行运动会期间，发生一宗涉及人工智能的罕见意外。一部原本正在参与舞蹈表演的机械人，突然失控转身抱住旁边一名女学生，引起现场一阵骚动。相关影片在网上广泛流传，有网民戏称机械人是否已具备「独立意识」。校方及后回应，指事件源于机械故障，并非预先安排的环节。

疑因信号干扰

据内媒《上游新闻》报道，事发于本周四（23日），地点为位于陕西的西安欧亚学院。在该校的运动会学生表演环节中，一部与学生社团合作演出的机械人，在舞蹈过程中突然转向，并抱住身旁的一名女学生。现场工作人员见状，迅速上前将机械人拉开，幸而该名女生并未受伤。

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校方一名工作人员透露，是次「人机共舞」的表演，是校方为丰富学生活动、创新社团文化的一次尝试。他证实该名女生安然无恙，但事后表示不愿接受媒体采访。对于机械人此举是否为程式设定，该工作人员明确否认，并解释：「当时我们了解的情况是机械人自己搞错了」，他确认这意味著出现了程式故障。

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据悉，该表演机械人由一间校友企业赞助使用，表演结束后已归还。校方事后曾向该公司查询事故原因，公司方面解释称，由于「演出现场无人机太多，导致信号干扰，机械人运行异常」，从而引发此次意外，并非事先安排。

重庆师范大学智能与认知实验室副主任高桓分析指，从现有资讯判断，事件可能属于机械人运动控制异常、动作执行偏差或现场安全措施不足所致，不应过度解读为「机械人有独立意识」。他认为，业界真正应该关注的问题是：「为何机械人在出现异常动作后，仍能实际接触到真人？」

高桓进一步解释，机械人的舞台表演通常依赖预设的动作剧本运行，若出现定位误差、姿态识别偏差、或真人演员站位与预设轨迹不符等情况，均可能引发非预期的接触。他强调，在人机互动的开放场景中，机械人应被视为具备机械运动风险的智能设备，而非普通道具。活动组织方、承办方及设备供应商，应事先完成全面的风险评估，包括设置安全距离、建立紧急停止机制及制定异常情况处置预案。