变态男戴假发潜入女生宿舍 厕格偷笑被发现当场就擒

河北保定华北电力大学保定校区爆出变态男潜入女生宿舍事件！一石激起千层浪，多名学生在社交平台爆料，指一名男生竟戴上假发，扮成女子，鬼祟潜入女生宿舍的厕所，最终因在厕格内发出笑声而「断正」，被当场抓获。当地派出所已介入调查，将涉事男生带走。

自爆欲偷二手贴身衣物转卖

据内媒《中国新闻周刊》报道，事发于本周四（4月23日）深夜约11时。有该校学生透露，虽然女生宿舍设有「刷脸」门禁系统，但通常在深夜11点后才启动。涉事男生疑似睇准保安漏洞，趁宿舍大门尚未关闭时，头戴假发成功混入15号女生宿舍楼。据闻，当他潜伏在3楼女厕的厕格时，竟忍不住笑了出声，被其他女生听到，随即被「揪出」。

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现场影片显示，该名戴着假发的男生，事败后一度用手捂脸，企图从厕所隔间冲出逃走，但在场的女生们非常勇敢，合力将其拦截，并立即向宿舍管理员求助。女生当场质问：「你冇偷拍，咁你嚟做乜？」男生最初砌词狡辩，声称自己只是「行错路」，入女宿是为了「攞啲嘢」。最终，男生见无法脱身，随即连番道歉，哀求「放过我啦」。

然而，在学校保安的查问下，该男生终于「跪低」，供出其真正意图。他承认，自己原本打算等女生们入睡后，再到宿舍一楼的浴室，偷取二手的贴身衣物，然后转卖图利，直言「就系攞走赚钱。我知道呢度系女生宿舍，对唔住」。

事件曝光后，更有女同学指，怀疑该男生的手机内，除了有偷拍的照片外，更有用作分享、甚至倒卖偷拍影片的群组聊天记录，惟此消息目前尚未得到证实。

保定市公安局莲池分局韩庄派出所的工作人员确认，目前事件仍在深入调查中，并强调：「佢（涉事男生）暂时返唔到学校，呢个唔系小事，我哋后续仲要处理。」