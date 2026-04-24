南京女子网恋「精英男友」 投资虚拟币被骗185万

日前，江苏南京张女士在交友网站发布征婚资讯后，遭一名自称互联网行业高管的男网友搭讪，对方佯装家境优渥、持续嘘寒问暖，迅速与张女士确立恋爱关系。其后更引导张女士转至小众聊天软件继续联络，以逃避平台监管。

「精英男友」引导张女士投放大额金钱

「精英男友」随后向张女士推介「虚拟币投资致富捷径」，并提供虚假投资网站。张女士先后进行两笔小额投资，均成功获利并顺利提现，打消疑虑后决定大幅投入。她先后贷款160万元（人民币‧下同），再加上自己25万元的储蓄，合共185万元全部转入该平台。当她准备提现时，却发现无法成功，才惊觉受骗。

张女士在交友网站发布征婚资讯。央视新闻

「精英男友」引导诈骗张女士。央视新闻

「精英男友」引导诈骗张女士。央视新闻

「精英男友」引导诈骗张女士。央视新闻

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张女士立即报警，南京警方接报后迅速启动止付程序，紧急通知付款银行停止支付，最终为她挽回140多万元损失。

网上交友需审慎

央视新闻报道指出，此类网恋诈骗常见手法包括：假冒高收入精英、快速建立情感信任、转移至私密通讯软件、诱导投资虚拟币或理财项目，并利用前期小额获利制造「真实」假象，诱使受害者投入巨额资金。

警方提醒，网上交友务必提高警惕，切勿轻信对方「高富帅」人设，尤其涉及金钱往来或投资时，应多方核实身份，并拒绝转至非正规平台聊天。一旦遇骗，应立即报警并提供聊天记录、转帐证明等资料，以便警方及时止付追缴。