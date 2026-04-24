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山西前村支书揸推土机图「生葬」村民  消息：双方存土地纠纷︱有片

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更新时间：16:52 2026-04-24 HKT
发布时间：16:52 2026-04-24 HKT

4月24日，内地《新京报》周五（24日）报道，近日网络平台流传一段「山西代县水峪村村支书任某平用铲车推土，有村民被埋倒」影片。

影片所见，有人驾驶推土机一深坑前，坑下竟有一个人下身被泥土压著。惟推土机未继续将沙泥推落坑就离开。

代县权威部门工作人员称，4月16日事发时被埋村民被及时救出，未受伤。驾驶推土机的任某平曾于2005年至2015年担任在水峪村村支书，4月17日被警方刑拘。

初步了解，双方因土地问题产生纠纷，目前事件具体缘由警方正在调查。
 

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