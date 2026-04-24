五一长假︱抗坐太多飞机Haley Smalls取消北京演出 主办方：买不到高铁车票

近年，内地及香港不少活动临时取消都会用上「不可抗力」作理由，让外界未能得悉真正原因。加拿大R&B女歌手海莉·斯莫（Haley Smalls）原定于4月30日于北京举辧巡回演唱会。惟周三（22日），主办方却宣布演出取消，更直言原因是五一假期未能成功抢购高铁车票，加上Haley Smalls抗拒乘搭过多飞机。事件引发网民热议。

内地越牛新闻报道，此次演出主办方、LuuvLabel主理人lulu表示，此次北京站演出取消的原因确实就如取消公告中所写的一样，因为五一期间的高铁票没有抢购到且艺人方不同意乘坐过多飞机，「艺人是从加拿大的多伦多出发，先到香港再转机过来，北京站原本计划在4月30日演出，演出后5月1日到上海演出，五一期间的火车票确实紧张。艺人也告诉我们，她恐惧飞行。」

主办方拒用「不可抗力」字眼

对于取消公告上的内容，lulu表示不愿意用「不可抗力」这样模糊的理由来糊弄观众，「我不喜欢蒙混过关，我很看重我们厂牌的口碑，如果总是用不可抗力来糊弄观众，那可能会影响到我们的口碑，观众可能会觉得演出取消都是主办方的问题，都是因为门票销售情况不好。」

公开资料显示，Haley Smalls是来自加拿大多伦多的独立R&B歌手，这是她首次中国巡演，她的作品在全球累计播放量已突破1亿次。当前，其上海站、深圳站和广州站的演出均在正常售票中，演出时间集中在五一假期期间。