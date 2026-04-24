艺考淫魔案一审开庭 杜英哲涉性侵猥亵逾20女生

备受社会关注的「艺考圈房思琪案」昨日在北京一审开庭。知名艺术培训机构「影路站台」创始人杜英哲（图），被指涉嫌长期强奸、猥亵女学生和女员工，涉事者多达20余人。此前，杜英哲已遭刑事拘留。

2022年受害者联合发文控诉

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2022年9月，一篇名为《21个艺考圈房思琪的血泪控诉，关于影路杜英哲》的文章引爆舆论，文中20多名女生自述亲身经历，指控杜英哲曾以面试备考、调整衣物为由，单独带女生进入封闭房间「帮助缠胸」；要求女生在不反锁的浴室洗澡，并中途闯入；亦有触摸胸部、强吻、扒衣服等行为。

北京市公安局海淀分局2022年9月通报称，经调查取证，杜英哲已遭刑拘。检方出具的起诉书显示，2006年至2019年间，杜英哲涉嫌相继实施7宗强奸行为，其中5宗因当事人反抗未遂，受害者年龄在17至24岁不等；2012年至2019年间，杜英哲涉嫌强制猥亵10余名女性，受害者年龄在17至22岁不等。

多名知情人士叙述，这些并非全部，部分事件因年代久远或发生于私密空间缺乏有力证据难以追责，有些当事人亦因故放弃追责。

成立于2002年的「影路站台」是业内知名的老牌艺考培训机构，创始人杜英哲有着「影视艺考第一人」之称，他本硕均就读于北京电影学院文学系，亦是知名动漫《小鲤鱼历险记》编剧之一。