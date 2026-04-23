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岳麓书院︱官网发现多处错别字错标点 官方即改正自查

即时中国
更新时间：21:49 2026-04-23 HKT
发布时间：21:49 2026-04-23 HKT

中国古代四大书院之一的湖南岳麓书院，遭文化博主发现，其官网有多处文字、标点错误，例如这副楹联的「幅」应为「副」。书院回应指，已针对错误内容修正，并启动自查工作。

一「副」变一「幅」楹联

据澎湃新闻报道，文化博主鸣庐23日发片，指在岳麓书院官网查阅对联的解读时发现，包含最为著名的「惟楚有材，于斯为盛」在内的四副对联，解读内容均存在多处错别字及标点符号使用错误。

鸣庐举例指，文中写道，「下联出自《论语·泰伯》：『唐虞之际，于斯为盛』。这幅楹联，正是岳麓书院千年以来人才辈出的真实写照。」

岳麓书院是中国四大古书院，始建于北宋。小红书
岳麓书院是中国四大古书院，始建于北宋。小红书

鸣庐指出，其中，「下联出自《论语·泰伯》：『唐虞之际，于斯为盛。』」此处的句号应放在引号里面；「这幅楹联」的「幅」应为「副」。

他再指，文中介绍还引用孟子的名言：「达则兼济天下，穷则独善其身」，出现语序颠倒，原文应为「穷则独善其身，达则兼善天下」。

鸣庐在影片中，指出岳麓官网内有10处错误，其中3处为一「幅」楹联的「幅」应为「副」，6处标点符号使用错误。

影片的留言区，有自称是岳麓工作人员表示，正在著手修改，并已启动内容自查工作，确保文字、标点的精准性。

报道指，23日下午再浏览岳麓的官网，发现多处错误改修正，但未将「达则兼济天下」改为「达则兼善天下」。

岳麓书院始建于北宋，1937年改国立湖南大学，目前它作为湖南大学的二级学院，拥有中国史、哲学2个博士后流动站，设有历史学、哲学2个本科专业。

 

 

 

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