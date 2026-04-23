江苏员工与公司反面离职 拒交出逾600个客户微信群

即时通讯App，已成为工作不可或缺的沟通工具。江苏有员工以自己手机号码注册微信，开了逾600个客户群，在与公司反面离职后，拒绝交出，被旧雇主告上法庭。

据《现代快报》报道，江苏无锡张某2023年8月，入职A公司，负责沟通联络发展客户及递交相关申报材料等工作。

张某以自己手机号码注册了一个微信帐号，与客户沟通工作，逐渐积累了600多个客户微信群。

2025年3月，张某与公司闹得不愉快离职，张某拒绝交接上述微信帐号。A公司于是告上法庭。

A公司认为，张某工作期间注册的微信帐号内资源属于公司重要的商业资源与客户资产，要求张某立即停止使用该帐号，解除实名认证并配合变更系结手机号。

对此，张某提出，微信帐号是用自己手机号码注册的，若公司执意要返还，要支付手机号充值的话费共计760元。

最终，无锡梁溪法院判决张某立即停止使用涉案微信帐号，并解除该微信帐号的实名认证，配合A公司变更微信系结的手机号至公司制定的手机号码。A公司向张某支付话费760元。