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河南女大生遭狗群围咬逾20处伤 保安2年前扑杀流浪动物被炒

即时中国
更新时间：18:25 2026-04-23 HKT
发布时间：18:25 2026-04-23 HKT

河南平顶山学院有女大生日前在校园，被一群流浪狗袭击，身体被咬出逾20个伤口，咬人狗群目前仍在校内，引起学生的安全疑虑。据过去报道，该校2024年有保安因扑杀流浪猫，遭到网暴后被炒。

遭狗群撕咬逾半分钟

平顶山学院文学院大三女生高同学向极目新闻表示，19日晚10时半，因当晚风大没有骑电动车，由图书馆步行回宿舍，行至科技楼和智达书院路交叉口时，突然有一只黑狗扑出向她撕咬。

高同学指，之后接连有多只黄狗跟著冲出袭击她，她越叫喊，那群狗咬得越厉害，她前后左右都被围得严严实实，由于手中没有硬物驱赶，高同学被群狗撕咬达半分钟，才有男生骑电动车经过，用车将狗撞开，由其他女生将高同学救回宿舍。

据高同学提供的照片显示，她双腿有10多处被咬的伤口，另外臀部亦有受伤，总计超过20处伤口。受袭后，已打狂犬病疫苗及破伤风针。

由于校方还未发通知已把咬人恶犬捉清，所以发帖及向媒体讲述事件，提醒同学注意安全。

该校有另一学生向媒体指，20日晚去图书馆时,看到3号楼下坡和图书馆那个交叉路口，有保安拿著长长的棍子，可能保安准备捉流狼狗。

极目新闻多次致电平顶山学院宣传部，无人接听。

平顶山学院21日发通报，指已联络公安、城管，处理学校周边流浪狗。

有网民发现，2024年平顶山学院两个保安因为清理流浪猫狗，遭到网暴后被开除。

 

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