900度近视︱14岁少年度数急升50% 揭眼镜店调转左右镜片

河南有14岁少年约1年间，近视度数由右眼675度、左眼700度，急升至950度和875度，少年母亲见儿子视力急剧恶化，到眼镜店一查，发现是左右眼的镜片左右装反了造成。涉事店主称不会推卸责任，但拒绝承担视力损伤责任。

水滴款镜框镜片形状一样

据「大参考」报道，河南南阳李女士儿子的近视，在2024年7月验出右眼675度、左眼700度，并都有75度散光，当时在一间眼镜店佩戴一款水滴款眼镜，左右镜片形状完全一样。

李女士一年多后，观察到儿子视力出现问题，于是带他检查视力，发现儿子的近视急飙，右眼已达950度、左眼875度，原因是孩子的眼镜镜片被左右装反了。

李女士对儿子的视力急剧恶化极感不满，到涉事眼镜店追究责任，但对方表示，店内有检验流程，强调客人提取眼镜时，镜片没有问题，不排除客人在使用时镜片脱落，自行装配时出错。但店方无法提供完整原始装配纪录作为证据。

李女士反驳，指眼镜购买后未曾维修或更换，认为人为错误可能性不高；另因眼镜框为水滴型设计，左右镜片外观相似，即使装错也不易察觉，或成为关键。

目前眼镜店仅提出退款或重新配一副新眼镜方案，拒绝对视力恶化后果负责。李女士已决定循法律途径追讨儿子视力损伤的赔偿与治疗费用。

低龄高近视度数易迅速加深

事件在网上成为热搜，一度成为微博榜首，阅读量超2800万。

浙江大学眼科医院视光中心副主任胡培克向潮新闻表示，即使镜片左右装反，也未必是度数进展这么快的主要因素。

他指，事主之前已有600多度近视，属于典型的低龄高度近视人群，「他们如没有合适的措施进行干预，进展可能非常迅速」。

胡培克指，低龄高度近视者要及早寻求专业医学干预，采取功能性框架眼镜、低浓度阿托品滴眼液、角膜塑形镜（OK镜）等多重医学手段，控制近视加深。