《星岛》专访︱全国人大代表陈仲尼谈港版五年规划 港沪「双引擎」共筑金融强国

全国人大代表、立法会议员陈仲尼接受《星岛》专访指出，香港准备制订首个对接内地的五年规划，标志着香港从国家发展的「参与者」升级为「贡献者」，其中在金融方面，香港可以在丰富人民币交易产品，扩大离岸人民币债券发行规模，打造贵金属等大宗商品交易方面，发挥独特优势，同上海组成「双引擎」，助力国家金融强国建设，真正做到「融入并服务」国家发展大局。



全国人大会议通过国家「十五五」规划纲要，特区政府也将于年内公布首个五年规划，已设定在6个范畴做专题咨询，包括同立法会议员举行咨询会议，陈仲尼是立法会金融政策专题的召集人。



「十五五」对香港的定位包括十个中心、两个枢纽、一个生态圈。「里面有三四项中心任务，都是关于金融的，例如打造国际资产及财富管理中心、优化离岸人民币业务枢纽、深化与内地资本市场互联互通等。」在陈仲尼看来，金融领域的布局是「十五五」香港部分的重中之重，也将是港版五年规划的重头戏之一。

丰富人民币交易产品

具体而言，可以聚焦四大板块。其一，丰富人民币交易金融产品，持续推广港元与人民币双柜台模式，覆盖更多港股标的，同时加快推进印花税人民币缴纳相关法案的草拟与落地，破解币种结算壁垒，提升交易交收的便捷性与效率。



其二，扩大离岸人民币债券发行规模。陈仲尼指出，中国是全球第二大经济体，很多交易伙伴持有人民币，「他们需要稳健的投资途径，比如购买特区政府发行的债券」。这能弥补香港债市的短板，助力人民币国际化进程，巩固香港离岸人民币业务枢纽地位。

打造贵金属大宗商品交易



其三，打造涵盖金、银、铜等大宗商品交易生态圈。「如果能建立像买卖股票般的统一交易清算系统，一键下单，后台完成资金和库存交收，甚至实物提取的一条龙服务，就能大大降低交易风险、提高效率、降低成本。」陈仲尼说，这一举措将有效规避传统大宗商品交易中的结算延迟、风险管控不足等问题，推动香港成为全球大宗商品交易的重要枢纽，强化国际金融中心的综合竞争力。



其四，扩大香港上市融资平台。陈仲尼建议「Ａ+Ｈ」模式「扩圈」，目前来港上市的内企注册地局限在大湾区，可以扩大至全国，而且不仅限于深交所，还可以考虑上交所甚至北交所。这一安排不仅不会抽走内地资金，反而「能吸引国际资金助力内地优良企业搞科研、扩海外」，实现两地交易所协同发力的良性互动。

升级为「贡献者」变国家发展「中坚」

陈仲尼特别强调，香港制订五年规划，绝非实行「计划经济」，「而是在坚持市场经济导向的基础上，进行科学的顶层设计，充分吸纳市场主体意见、兼顾市场规律与发展需求。」



谈及香港与上海的金融中心定位，陈仲尼指，两地并非竞争关系，而是「双引擎」式共同助力国家金融强国建设。上海是国家在岸人民币业务中心，地位稳固；香港凭借资金自由流动、普通法体系、资讯自由流通三大优势，持续巩固国际金融中心地位，这是香港五年规划中金融领域布局的重要顶层考量，既尊重市场规律，也凸显香港的独特价值。



香港将制订首个五年规划，陈仲尼多次用「好重要」来形容，因为这是香港实现「融入国家发展大局」向「融入并服务国家发展大局」的关键转变。他认为，规划的落实离不开广泛的民意支撑，必须「问计于民、问计于企」，确保规划兼具专业性与民意基础。

陈仲尼认为，香港制订对接国家的五年规划，意义体现在3个方面。其一，构建长期发展的「顶层设计」，此前香港的发展主要依靠年度《施政报告》和《财政预算案》，缺乏长期的顶层设计，但「对于我这类商界议员来说，我们很明白，稍具规模的公司一定会有五年规划，通过每年滚动总结进度，确保香港始终朝着2030年的目标迈进。」



其二，主动掌握发展主动权。陈仲尼表示，香港在国家「十五五」规划中已占一席之地，对香港的定位已经明确，关键在于如何执行和落实，主动与国家的发展步伐一致。其三，保障政策延续性，破解特区政府五年换届可能带来的政策断层问题，确保例如北部都会区建设、创科企业培育等重点工作持续推进。

「集中精力办大事」

陈仲尼用足球比赛作喻，指香港作为国家发展大局中的「中坚」，不应仅满足于熟悉规则、参与其中，更要凭借自身优势「守好中路」，主动贡献力量，「集中精力办大事」，聚焦自身优势领域，避免资源分散，实现系统性发展。



陈仲尼强调，「智慧在民间」，香港将在特区政府牵头、立法会配合下，开展全面广泛的咨询工作。作为金融专题的召集人，他将重点咨询银行界、基金经理、金融服务界及保险业界的龙头企业和领军人物；民生领域，他认为需要通过十八区区议会、关爱队等渠道，广泛收集市民的意见，经科学筛选、分析后，由特区政府主导拍板，确保规划兼具专业性与民意基础。



《星岛》记者王争鸣