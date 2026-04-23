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国安部揭境外窃密案 稀土公司副总泄漏7项「国家秘密」

即时中国
更新时间：12:55 2026-04-23 HKT
发布时间：12:55 2026-04-23 HKT

国家安全部今日（23日）发文披露一宗重大泄密案件，指国内某稀土公司一名副总经理，为谋取私利，向境外非法提供了七项涉及中国稀土战略储备的「机密级国家秘密」，最终被依法严惩。

案情指，境外某有色金属公司透过其中方雇员叶某某，以金钱作为诱饵，成功策反国内某稀土公司的副总经理成某。成某在利诱下，违反国家保密规定，将其职务上掌握的中国稀土收储品类、具体数量、价格等七项关键内部资料，悉数提供予境外。

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国安部发文强调，稀土是关乎高端制造与国防军工的战略资源，境外情报机关长期对中国的相关收储情况高度关注，并千方百计试图获取内部数据。此类行为已对国家经济及科技安全构成严重威胁。最终，涉案的成某及叶某某二人，均已受到法律的严厉惩处。

国安部同时披露了其他涉及产业链安全的案例，包括半导体企业前工程师泄漏核心生产工艺，以及有公司非法窃取电商平台经营数据等，并指所有涉案人员均已伏法。

为应对严峻形势，当局提出应从硬件、软件及人员管理三方面，构建国家产业链供应链的安全防护体系，并呼吁全社会提高警惕，共同维护国家安全。
 

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