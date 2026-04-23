南京直达安徽地铁开通营运 内地第二条跨省路线

连接江苏省南京市与安徽省马鞍山市的跨省地铁——宁马市域铁路，已于昨日（22日）正式通车营运。此为继上海至苏州地铁11号线后，内地第二条跨省市地铁线路，亦是首条由两地政府共同出资、共同管理的跨省区域铁路，为长三角区域一体化发展提供新范例。

创两地共管先河

据央视新闻，宁马线全线总长约54.23公里，共设16座车站，南京及马鞍山段各占8站。线路采用市域B型列车，最高时速可达120公里，全程最短运行时间为37分钟，实现了两市中心城区半小时直达的目标。

南京直达安徽地铁开通营运。 央视

南京直达安徽地铁开通营运。 央视

据悉，该线路已全面纳入南京地铁网络，实现调度、票务及服务统一管理。票价按里程计算，乘客换乘时无需二次购票，而长者免费、学生半价等福利政策亦实现跨省共享，便利两地民众日常通勤。

分析指出，此前马鞍山市因不符门槛，原未能独自建设地铁，是次在长三角都市圈整合战略下，透过市域铁路形式实现与南京的轨道交通互联。宁马线的开通，不仅是效仿上海与苏州、广州与佛山等地的「轨道上的都市圈」模式，其共同出资及管理的营运方式更打破了行政壁垒，为跨区域合作创下先例。

专家认为，跨省市地铁的建成，不仅缩短了地理时空距离，更有助加速人口、资源等要素在区域内的流动与产业协同，预计将为南京都市圈的发展注入新动力。

