北上注意｜深圳今现暴雨及8级大风双重夹击

北上的港人可能受雷阵雨影响，出行需提高警惕，并携带雨具。内地气象部门消息，广东省在经历早前多轮暴雨后，将于今日（23日）迎来新一轮强降水过程。受冷空气南下影响，广东大部地区将出现大雨至暴雨，局部地区更有大暴雨，并可能伴随雷雨大风、冰雹等强对流天气。

深圳近日天气预报。 深圳天气

暴雨定义。 深圳天气

今天广东西南部等地部分地区有大暴雨。 中国天气

据广东省气象台预测，今日广东省的降水过程最为显著，部分市县可能出现8级，局部地区甚至高达10级的雷雨大风。受降雨及弱冷空气共同影响，今明两日（23至24日），广东各地最高气温将下降至摄氏22至26度之间，天气转为清凉。4月23日下午2时至24日下午2时，广东南部、海南岛北部、福建东南部、台湾岛西北部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东西南部局地有大暴雨（100～130毫米）。预计至周五（25日），全省降雨将逐渐减弱。

作为重点影响区域之一，深圳市气象台预告，深圳今日已进入强对流天气多发季节，暴雨风险高。预测今日市内天气多云转阴，有雷阵雨，部分时间雨势颇大，局部地区累积雨量可达暴雨级别，并伴有8级左右的短时大风。