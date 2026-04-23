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缅甸诈骗园区︱粤女大学生游泰遭掳 家属付¥20万赎金仍被拖延

即时中国
更新时间：09:45 2026-04-23 HKT
发布时间：09:45 2026-04-23 HKT

缅甸军政府虽然迫于中国施压，大力扫除KK园区等诈骗据点，然而犯罪集团仅转移阵地，诈骗产业依旧猖獗。广东一所大学的女学生，近日应「朋友」之邀前往泰国参加泼水节，岂料下机后即遭人控制，并被转卖至缅甸的电信诈骗园区。其家人在支付折合逾20万元人民币的赎金后，对方仍以各种借口拖延放人，目前女生家人已向内地警方报案。

综合《扬子晚报》等内媒消息，被困的女生小阳（化名）为广东某大学一年级学生。她经一位朋友邀请，于本月10日从广州飞往泰国，并已预订15日返程的机票。然而，当日下午她抵达泰国后，该名「朋友」并未出现，小阳随即被一名陌生男子控制，并在两日后被带至邻近边境的缅甸三佛塔地区，疑被转卖至电骗园区。

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广东一女大学生「受邀」去泰国参加泼水节，被转卖至缅甸电诈园区。
广东一女大学生「受邀」去泰国参加泼水节，被转卖至缅甸电诈园区。
警方已立案。
警方已立案。
女大学生与家人的对话。
女大学生与家人的对话。

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至本月13日凌晨，小阳的同学发现其行踪异常，紧急联络其父亲。小阳父亲多番尝试后终与控制其女儿的人员通话，对方自称「好心哥哥」，声称已花费2.9万U币（一种与美元挂钩的稳定币）将小阳「买下」，要求其父支付3万U币作赎金，并威胁若不付款或报警，便会将小阳转卖，甚至可能让她遭受「轮奸」。

忧心忡忡的父亲在筹集资金后，于13日下午按指示支付了赎金。对方收款后虽承诺放人，却一再拖延。起初以「泼水节期间无法接应」为由推搪，其后又借词「道路封锁」、「需办理园区离职手续」等，至昨日（22日）再以「园区近期只进不出」为由拒绝。

目前，小阳虽尚能与家人保持手机联络，但其人身安全状况不明，令家人极度担忧。小阳家人已于本月14日报警，内地警方已正式立案调查。其就读的大学亦已向广东省公安厅及教育厅呈报事件，恳请相关部门介入协调，展开营救。

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