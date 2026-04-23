中国观察：柬王完成癌症手术 洪森赴京探望

柬埔寨前首相、现任参议院主席洪森，近日携次子洪玛能（陆军副司令）、三子洪玛尼（副首相）赴北京，陪伴柬国国王西哈莫尼接受前列腺癌手术，引起关注。

洪森在社交媒体发文称，20日上午9时30分，他在北京一间医院觐见西哈莫尼国王，探望时间约8分钟。他说，从整体情况来看，国王术后恢复状况良好，已能够如常交流与对话，将继续留在北京接受后续治疗与康复。

洪森向中国医疗团队致以诚挚谢意，并透露他和两个儿子上周五就抵达北京，全程陪同国王与太后渡过这一关键时期，强调国王的健康关系国家整体福祉。

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洪森发文指出，柬王在北京手术成功。 洪森FB

柬国王室与中国渊源至深，已故国王西哈努克1970年代因国内政变及越柬战争，两度流亡中国，获中方庇护与照顾，他将中国视作第二故乡。

1993年，西哈努克在北京体检时确诊淋巴癌，此后长期在华治疗，多次出现病情反复均被中方医护成功控制。他曾多次公开致谢，称是中国医生挽救了他的生命。2012年，西哈努克在北京逝世，享年90岁。

现任国王西哈莫尼今年初与太后赴京进行例行检查，4月10日确诊前列腺癌，此后一直留京就医。

西哈莫尼现年72岁，未婚，没有子女，2004年起接任国王。一些人会问，西哈莫尼没子嗣，谁来继任王位？其实柬国王位不是父死子继，而是由9人王位委员会从三大王族（安东、诺罗敦、西索瓦）后裔中投票选出。西哈莫尼（诺罗敦王族）就是2004年由该委员会全票选出。

柬国宪法规定，国王无权指定继承人。而王位委员会的成员由首相、参议院主席加两名副议长、国会主席加两名副议长，以及佛教两派僧王组成。洪森长子洪玛奈是柬国现任首相。

纪晓华