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新能源汽车︱学者郑永年：再卷如「集体自杀」 赢家是Tesla

即时中国
更新时间：08:40 2026-04-23 HKT
发布时间：08:40 2026-04-23 HKT

内地新能源汽车行业发展迅速的同时，价格战持续升级，企业利润空间被不断压缩。香港中文大学（深圳）公共政策学院院长郑永年直指，「新能源汽车再这样内卷下去，最后的赢家就是特斯拉（Tesla）。」按照他的判断，内卷就是集体自杀，没一个是赢家。

地方政府缺独立思考

汽车业被视为「内卷」最严重的行业之一。郑永年近日接受内地「上观新闻」访问时说，内地十多家最好的汽车厂家，利润加起来可能还不如别人一家。「大家都抱著一个心态，谁能坚持到最后，谁就是赢家。」郑永年撇撇嘴说，「太没意思了。」

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一个风口出现，各地很快跟进；一个赛道被看好，各类园区、基金、补贴、招商计划迅速上马。热潮来时一哄而上，退潮时又一哄而下。这样的循环，在很多领域都曾不同程度出现，在科创领域，这种逻辑尤其危险。

「各地政府没有独立思考，看别人做了自己也赶紧做，也不思考有没有条件，有条件上，没有条件也上。」郑永年指，科技创新本身具有高投入、高风险、长周期特征，如果各地围绕同质化赛道重复建设，不仅造成资源浪费，还会稀释真正有潜力的创新力量。

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