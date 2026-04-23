哪吒汽车破产︱多地80亿国资血本无归 发改委斥「招商内卷」

招商成招「伤」？内地电动车企业「哪吒汽车」母公司合众新能源陷入破产重整，3年累亏达183亿元（人民币，下同）。为追逐新能源汽车风口，江西宜春、广西南宁、浙江桐乡等地政府数年来出钱出地，砸下逾80亿吸引「哪吒」落户，如今厂房停摆，血本无归，财政百上加斤。国家发改委直斥这种不顾财政承受能力、借债搞补贴竞赛是「内卷式招商」，扭曲了市场机制，推高政府债务风险。

曾是「新势力」代表

央视《焦点访谈》节目报道，哪吒汽车曾是内地新势力车企代表，2021年江西宜春智能工厂投产，被视为当地招商引资重点成果。为引进这家车企，宜春开发区可谓倾力支持，项目总投资50亿元绝大部分由当地承担。宜春国资平台斥资近20亿元收购合众股权，国企代建厂房花费约3亿元，另提供长达10年租金减免，每辆在当地销售车辆还奖励2万元。

广西南宁同样重金押注「哪吒」，当地国资平台以基金形式投入约24亿元，其中南宁产投集团出资16亿元，当局还曾给予5.5亿元专项补助。合众新能源还在浙江桐乡布局基地。多地国资总投入超80亿元，最终沦为「输血式」扶持。

地方违规予特定企业优惠

过去数年，一些地方认为，招商引资不给予「特殊政策」难以招到大企业，结果提供的不少优惠条件都违反或者变相违反国家相关政策法规。根据2016年国务院发布的公平竞争审查制度意见，明确禁止给予特定经营者优惠政策。



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国家发展改革委体制改革综合司副司长胡朝晖说：「有的地方为了造政绩，项目建设上贪大求快，甚至不顾财政承受能力，借债搞补贴竞赛，搞政策洼地。一些地方将产业发展基金异化为招商引资的工具，通过抽屉协议提供隐性补贴，使得招商引资陷入了『内卷式』的逐底竞争，加剧了市场分割和产业同质化问题，破坏了全国统一大市场建设。」

数据显示，2021至2023年合众新能源累计净亏183亿元，经营持续恶化。2024年起，宜春、南宁、桐乡三地的「哪吒汽车」生产线相继停产，厂房荒废、生产线积满灰尘。2025年下半年，合众新能源被债权人申请破产重整，创始人方运舟被列为失信被执行人。

报道指出，近年一哄而上的新能源汽车产业项目各地并不少见，新能源汽车品牌一度超过300个，这和一些地方盲目投资不无关系。高合、拜腾、博郡等破产重整的新能源企业融资过程中，都有来自地方国有资本的投资。「招商内卷」不但导致一系列的重复建设、同质化建设，不少新能源车企还打起了「价格战」，形成企业、政府、投资者「多输」局面。