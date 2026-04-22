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豪华卧铺︱旅巴违规改装封太平门安全带虚设 河南全省排查

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更新时间：19:37 2026-04-22 HKT
发布时间：19:37 2026-04-22 HKT

近日「豪华卧铺大巴」成为内地旅行社吸客新卖点，然而这类车辆均由普通客车私自违规改装而成，不仅无法系安全带，更存在逃生通道（太平门）被封堵等严重问题，存在极大安全隐患。河南省交通运输厅宣布成立调查组，排查整治违规「卧铺大巴」。

2012年已严禁卧铺客车

央视新闻引述大巴司机付先生透露，此类改装通常是拆除车内奇数排座椅靠背，通过铺设木板、加盖被褥来填平座椅间隙，将标准56座普通客车违规改造为28座卧铺车，改造后空间可满足乘客完全平躺。

付先生坦言，经此改装，安全带卡扣会被床板挡住，车辆行驶途中乘客全程无法系上安全带。记者发现，河南、山东、内蒙古多地旅行社均以此为卖点招揽客人，特别是针对3天以上的长途旅游。

上海同济大学汽车学院教授朱西产表示，卧铺大巴改装时，往往会封闭逃生通道，一旦发生事故，严重影响逃生。早在2012年，因发生多宗严重交通事故，卧铺客车就已被政府明令禁止生产与销售。

报道播出后，河南省交通运输厅连夜成立调查组，责令涉及的新乡、商丘、周口三市交通运输局对涉事企业、车辆和人员作出处罚；并在全省范围内开展客运包车专项排查整治，严查非法改装问题。

 

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