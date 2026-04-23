福建女司机踢保安遭掌掴致「穿耳膜」 CCTV见保安先辱骂及关门夹腿

福建三明市近日发生一宗女司机与保安的肢体冲突事件，引发社会关注。网上流传的片段显示，一名女子下车后出脚踢向一名男保安，随即被对方反手掌掴，力道之大发出「啪」声巨响，女子眼镜也险被打至飞脱。网民热议认为保安是正当防卫据。然而，现场CCTV显示，事前保安先用力推撞车门夹到女司机脚和辱骂对方。内地媒体称警方已就事件立案调查。

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警方已立案

据内媒《都市快报》报道，事发于福建省三明市永安市一所学校门外。初步消息指，该名女司机当时准备接载孩子放学，因停车问题与保安发生争执。网上最初流传的影片显示，女司机下车后脚踹保安，保安则掌掴还击。事后女司机报警，经医院检查证实为耳膜穿孔。

然而，至昨日（22日）晚间，有知情人士向内地记者提供更多细节，指网络流传的影片并不完整。据称，事发前的监控录像显示，在女司机出脚前，保安先骂了人，敲她车窗。女司机想下车，男保安强行关车门，夹她腿，矛盾因此激化。

三明市有关部门已证实事件，永安市公安部门已正式立案处理，具体细节仍在核实中。

与学校无关

据「经视直播」23日报道，评论区有网友指出，事发地在福建永安市一间企业附近，称「旁边就是小学」，并爆料称涉事保安是一间企业的保安，并非学校保安。

报道又引述，事发地附近的永安市第一中学附属学校工作人员表示，不少网友误将其学校保安认作打人者，对此他们感到很冤枉，「不是我们学校的人，这是大家乱传。」

涉事企业工作人员回应称：「不是我们公司的保安，他是保安公司的，不是我们公司直接聘请的保安。」

律师点睇？

事件引发网民对保安行为是否构成正当防卫的热议。有内地律师分析指，若知情人士所述属实，保安在纠纷初期存在明显先行过错，其辱骂及强行关车门夹腿的行为，已涉嫌违反相关法规，需对冲突升级负上直接责任。女司机虽有殴打他人的违法行为，但事出有因，依法或可获从轻处罚。

该律师进一步指出，保安面对脚踢时，可采取避让或报警等方式应对，但其直接掌掴致对方耳膜穿孔，其防卫行为与侵害程度明显不相符，故不构成正当防卫，仍需承担主要责任。若女司机伤势被鉴定为轻伤二级，该保安更可能涉嫌触犯故意伤害罪。

网民风向逆转

网民此前纷纷为保安打气，「这明显是正当防卫」、「必须还保安一个清白」、「严惩先打人者」、「幸亏她先踢了一脚，不然保安没动手理由」、「必须立案啊，不然叔叔的精神损失费谁来承担」、「法不能向不法低头，不能按性别判断是非」、「估计算互殴，这大比兜声音真脆」、「扇得好」。

消息曝光后，网民们纷纷「转軚」：「必须严惩先动手的一方。」、「耳膜穿孔，能不能构成轻伤？」、「这一巴掌力度不小，可能构成故意伤害罪了。」、「保安有口头劝阻违停的权利，没有用行动阻止的权利，有权利的只有警察，他们才有执法权。这是法律底线。」、「如此看来保安肯定错误大多了。」、「看过视频，这个保安采取的动作，分明不是防卫。而且打回去，如果对方不谅解，被拘可能极大。」、「既然保安先关门夹女的腿，我站女司机。」、「保安可以劝阻，但是无权强行阻止下车，确实有错在先。」