广州餐厅后厨竟用脚踩洗餐具　门店已被停业整改 ｜有片

近日，广州市增城区永旺梦乐城内的岭南臻品·粤菜茶点（永旺店）被网友曝光后厨员工穿著水鞋，直接用脚反复踩踏盛有碗碟及筷子的塑胶盆清洗餐具，画面令人震惊。事件迅速在网上发酵，引发公众对餐饮卫生安全的强烈关注。

网民：广东自洗餐具确有必要

据网友于4月18日发布的影片显示，后厨一名工作人员站在充满泡沫的灰色塑胶盆中，脚部不断晃动踩踏，盆内餐具随之起伏，甚至有筷子掉落地面后仍被随意捡回继续清洗。影片曝光后，舆论哗然，有网友直言「广州吃饭前洗餐具看来是必要的」。



涉事门店负责人4月20日回应称，涉事员工为临时工，当天是其第一天上岗，门店在培训方面尚有不足。门店已在事发当晚开始停业整改。

广州餐厅后厨用脚踩洗餐具（网图）

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辩称临时工培训不足

增城区市场监督管理局于4月19日下午接到网路反映后，立即派出执法人员到场核查。经核实，影片内容属实，门店方面亦承认相关情况。执法部门指出该行为涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定，已依法对门店立案调查，并将持续强化食品安全监管，督促经营者落实主体责任。



永旺梦乐城广州新塘店管理方亦迅速介入，于4月19日下午通知门店负责人到场面谈，并拟定停业整改通知书，于4月20日正式下发。商场要求门店必须按照各项卫生指标进行整改，达标后方可恢复营业。目前门店已暂停营业，门口拉起红色围栏，并张贴「即日起停业整顿，待核查后再恢复」的告示。记者21日实地走访时，确认门店处于停业状态。

岭南臻品·粤菜茶点（永旺店）（网图）

岭南臻品·粤菜茶点（永旺店）（网图）

门店已被停业整改（网图）

门店已被停业整改（网图）

此事件再次凸显餐饮行业后厨卫生管理的重要性。网民热评：「哪家店都这样的，只会更糟糕，只是这个员工倒霉，被发现了而已」、「广州饭前洗餐具是必须的」、「一家这样的店倒下了，还有千千万万家。」皆表达了消费者对餐饮卫生失去信心，希望食品安全能进一步改善。食品安全无小事，增城区市场监督管理局表示，下一步将依法处置，并对商场开展全面排查，确保类似问题不再发生。