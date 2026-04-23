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「南航空姐」大闹亚航致班机延误 南航澄清：并非员工｜有片

即时中国
更新时间：14:57 2026-04-23 HKT
发布时间：14:57 2026-04-23 HKT

网传在今（22日）凌晨，一架从重庆准备飞往马来西亚吉隆坡的亚洲航空班机，一名女乘客在机上大闹，质疑：「为何国际航线，没有空服员会说中文？」由于她不肯配合机上人员指示，导致起飞延误，最后机长请来航警处理，将闹事女子带落机。南方航空23日表示，经核实，涉事人员并非南航员工，与南航并无任何关联。

不满空服员只说英文

网传影片显示，一名女子在飞机座位上表现激动，引发地勤人员及警察上机介入，女子被要求离开航班。

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据台湾《镜新闻》报道，涉事女子登机后，一度大声讲电话，遭到坐在旁边的一名乘客制止。这名女子不满对方跟她讲英文，随后乘客请来空中服务员处理，大马籍空姐也用英文劝阻，惹得涉事女子更为不满，随后开始大吵大闹。

接著有一名会说中文的机组人员出现，安抚这位女子的情绪。但这名女子强调，自己也服务于南方航空，她能体谅空服员的辛劳，不过接著她强调：「你做国际航班的，连中文都不会讲，算甚么服务！」

南方航空澄清

由于片中女乘客曾自称「南方航空空姐」。对此，中国南方航空向「中国新闻网」记者表示：「经核实，涉事人员不是我司员工，与我司无任何关联。」

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